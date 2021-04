Paul Gascoigne, Isola dei Famosi 2021/ Fariba Tehrani lo spinge alla guerra ma lui…

Paul Gascoigne furioso all’Isola dei Famosi 2021? Non è un buon periodo pe Gazza che dopo l’incidente e il periodo passato fuori dal gruppo, è tornato un po’ diverso da come l’avevamo lasciato. Gli sketch, o quasi, che tanto ci facevano ridere, hanno lasciato spazio al broncio e, soprattutto, alla volgarità. Nei giorni scorsi il campione ha dato letteralmente di matto etichettando come ‘basta*di’ i suoi compagni che, a loro volta, si erano detti pronti a nominarlo.

Proprio la questione della nomination ha causato una vera e propria lite all’Isola dei Famosi 2021 e tutto perché Fariba ha pensato bene di rivelare a Paul la verità sulla nomination. In particolare, la persiana ha spiegato che in molti avevano pensato di nominarlo perché parla in modo sbagliato e perché non fa niente tutto il giorno ma poi in puntata hanno cambiato idea. I nomi che Fariba fa a Paul sono senza dubbio quelli di Gilles Rocca e di Valentina Persia ma proprio il primo si è subito lanciato al cospetto di Gazza smentendo tutto, dicendo che la persiana mente ed è consapevole di farlo perché lui in quel momento dormiva e non ha parlato della nomination da fare.

Paul Gascoigne all’Isola dei Famosi 2021 evita lo scontro con Gilles Rocca e Valentina Persia?

In realtà chi ha seguito il programma sa bene che il bel fonico aveva intenzione di chiarire le cose a parole con il campione ma se l’incontro non avesse dato i suoi frutti, si poteva optare per la nomination. A quel punto ha continuano a ribadire che Fariba ha mentito e non ha detto la verità e poi si è lanciato in braccio a Paul proprio come un bambino.

Il calciatore era seduto a terra e accolto a braccia aperte il suo amico. Un attimo dopo, in confessionale, Paul Gascoigne ha comunque confermato che lui continuerà a fare quello che ha sempre fatto, a poco importano le nomination e i pettegolezzi. Lo stesso campione, un attimo dopo all’Isola dei Famosi 2021 è finito sotto accusa perché il coltello è stato trovato scheggiato. Paul ha confermato di aver lasciato il coltello intatto nelle mani di Brando Giorgi che, a sua volta, rivela che è stato proprio il campione a darglielo rovinato. Non c’è bisogno di dire che Gilles Rocca ha creduto subito a Gazza e non all’attore, cosa cambierà con la diretta di questa sera?

