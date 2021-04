Paul Gascoigne nella bufera, Filippo Nardi lo difende/ “Siete voi che non capite”

Gli inglesi forse sono poco compresi dagli italiani? Questo è quello che è venuto fuori dal discorso di Filippo Nardi che, dopo quello che è successo a lui al Grande Fratello Vip e dopo quello che sta succedendo a Paul Gascoigne all’Isola dei Famosi 2021, ha deciso di prendere le parti del suo ‘collega’ accusando gli altri di non capire. Nella puntata di lunedì scorso de L’Isola dei Famosi Paul Gascoigne è finito al centro della polemica perché, chiamato a fare le nomination ha fatto il gesto di pulirsi il c*lo con la foto di Fariba Tehrani facendo infuriare tutto il popolo del web. Il video ha fatto il giro dei social e tra i commenti arrivati c’è anche quello di Filippo Nardi che non ha fatto mistero di essersi molto divertito: “Paul sei il numero uno…”.

Gascoigne si pulisce il c*lo con la foto di Fariba/ Gesto shock all'Isola, Salemi..

Paul Gascoigne nella bufera, Filippo Nardi lo difende ma…

A questo punto la polemica si è spostata proprio su Filippo Nardi reo di non essere nuovo a questo tipo di “umorismo”, lo stesso che ha messo in scena al Grande Fratello Vip contro Maria Teresa Ruta e non solo. Il Conte però non ci sta si difende e fa lo stesso con Paul Gascoigne etichettando questa comicità come ‘humour inglese’ anche se gli utenti non la pensano allo stesso modo. A chi gli ha dato ragione parlando di ironia anglosassone, Filippo Nardi ha risposto dandogli ragione: “Esattamente…”. Questo basterà a placare le polemiche nato lunedì scorso oppure no? Anche il fatto che in studio abbiano riso non aiuta ma sicuramente l’argomento potrebbe tornare in pole di nuovo nella puntata di domani.

