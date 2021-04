Paul Gascoigne nudo integrale a L’Isola dei Famosi/ Iva Zanicchi: “bronzo di Riace”

Paul Gascoigne è il protagonista del primo nudo integrale de L’Isola dei Famosi 2021. “Attenzione abbiamo delle immagini esclusive, c’è stato il primo nudo integrale dell’isola dei Famosi. Naturalmente siamo fuori dalla fascia protetta quindi possiamo farvele vedere, quindi mettete tutti i bambini a letto e scopriamo di chi si tratta” – dice Ilary Blasi che poi invita Iva Zanicchi a stare attenta alle immagini che stanno per arrivare. “Figurati se io non sto attenta” dice sorniona la cantante, mentre Lady Totti precisa “insomma tutti i naufraghi sono a disagio per la fame e la fatica, invece Paul si sente a suo agio così libero e felice”. Iva Zanicchi è sorpresa, ma contenta: “io amo Paul, mi piace tantissimo”, ma la Blasi sottolinea “io vedo due chiappe al vento”. Anche Elettra Lamborghini esclama “che meraviglia, anche se è tutto pixellato”. Paul Gascoigne stupisce ancora una volta tutti. “Io ho visto cose peggiori nella mia vita” dice la Blasi, ma anche l’opinionista Tommaso Zorzi è rimasto stupito dal lato B: “ho rivalutato il lato b di Gascoigne, non credevo potesse nascondere…”.

Paul Gascoigne, il suo lato b conquista Iva Zanicchi: “bellissimo”

Il lato b di Paul Gascoigne riceve i complimenti anche da Iva Zanicchi: “sembra un bronzo di Riace, ma veramente: bellissimo. Ok il lato b, ma l’altro lato non lo fai vedere?”. Poi la Blasi si collega con la Palapa “ti abbiamo visto prendi il sole nudo” e l’e calciatore della Lazio replica “solo per te, sto abbastanza bene, bruciatomi il cu*o però”. La Blasi poi domanda: “ma tu prendi sempre il sole così?”, ma Gazza si scusa con il pubblico e tutti. “Per me è la prima volta prendere sole” dice il calciatore che si conferma uno dei personaggi unici di questa quindicesima edizione del reality show di Canale 5. Sul finale Iva Zanicchi: “io questa notte vado a letto molto contenta dopo averti visto mezzo nudo, sei un bellissimo uomo. Complimenti!” e l’ex campione la saluta cantante un pezzo di “Zingara”.

