Paul Gascoigne: Sheryl e Wendy moglie ed ex fidanzata/ Flirt all’Isola dei famosi 2021?

Sheryl e Wendy sono la ex moglie e la ex fidanzata di Paul Gascoigne, l’ex calciatore della Lazio concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. Il Gazza è approdato sull’isola nemmeno sette giorni fa, ma fa già discutere. Non è una novità considerando che la sua vita privata è stata da sempre al centro del gossip per via del tormentato matrimonio con Sheryl Failes. L’ex moglie, infatti, in autobiografia dal titolo “My Life Surviving Gazza” ha rivelato di essere statista vittima di violenza domestica e di aver vissuto un matrimonio difficile con l’ex calciatore conosciuto in Italia con il nome di Gazza. “Gascoigne pensava sempre al sesso, avrei potuto dire di no ma non sarebbe servito, non si sarebbe fermato. Per lui farlo anche dieci volte al giorno era normale” – ha rivelato l’autrice televisiva che, proprio grazie alla popolarità del marito, ha partecipato anche a programmi televisivi britannici come “I’m a Celebrity Get … Me Out of Here”. Una volta terminato il matrimonio con Sheryl, Gascoigne si è legato alla giovane compagna Wendy. Un nuovo amore naufragato proprio durante il primo lockdown per via di un vizietto dell’ex calciatore: l’alcol.

Dopo la fine delle relazioni con Sheryl e Wendy, Paul Gascoigne è tornato single, ma potrebbe non restarlo a lungo. L’ex campione, infatti, potrebbe aver trovato un nuovo amore proprio a L’Isola dei Famosi 2021 dove partecipa come concorrente nel gruppo dei burinos. La “fortunata” è Daniela Martani, la Pasionaria di Alitalia come ha fatto saper il Mirror che in Uk parla di un possibile flirt tra i due naufraghi. “Paul Gascoigne è stato visto flirtare con la concorrente de L’isola dei Famosi Daniela Martani. Paul sembra si sia avvicinato a Daniela, visto che è stato visto strofinarle la crema sulla schiena in una scena bollente. Lei indossava uno striminzito bikini blu e un paio di pantaloncini corti mentre Gazza le strofinava le crema solare sulla schiena. Lui era a torso nudo e ha messo in mostra la sua ampia collezione di tatuaggi mentre indossava una muta nella parte inferiore” ha rivelato il popolare giornale britannico. Non solo, stando a quanto rivelato dal Mirror Paul e Daniela si sarebbero spinti a cercare un posto tranquillo: “i due sono stati visti cercare l’ombra sulla spiaggia dei Burinos mentre Paul si assicurava che lei fosse protetta dal sole. Daniela sembrava rilassata mentre veniva aiutata dall’ex atleta”. Che sia nato un nuovo amore?

