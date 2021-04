Paul Gascoigne si ritira all’Isola dei Famosi 2021?/ Il tutore gli impedisce di..

Paul Gascoigne si ritira all’Isola dei Famosi 2021 oppure no? E’ passata una settimana da quando lo abbiamo perso per via di una prova in mare che gli ha causato un incidente alla spalla eppure si continua a parlare di lui. Fosse stato un altro concorrente siamo sicuri che a quest’ora gli avremmo già detto addio ma uno come Gazza sicuramente non può andare perduto, questo è certo e spiega il perché di questo tempo concesso al calciatore e campione per rimettersi in piedi e tornare dai colleghi. Già nella scorsa puntata abbiamo modo di vederlo rinchiuso in una stanza d’albergo, ben vestito e sicuramente più nutrito dei suoi colleghi ma con un tutore che gli impedisce di tornare, almeno per il momento, le cose cambieranno questa sera? Sarà in grado di fare il naufrago con la spalla in queste condizioni?

Paul Gascoigne si ritira all’Isola dei Famosi 2021?

Le risposte arriveranno solo questa sera quando Paul Gascoigne si collegherà ancora all’Isola dei Famosi 2021 o, forse, sbucherà dietro Massimiliano Rosolino proprio come è successo con Roberto Ciufoli qualche tempo fa, anche lui in seguito ad un problema alla spalla risistemato dai medici e dagli infermieri del programma. Inutile dire che l’assenza di Paul Gascoigne ha messo un po’ in crisi Awed che, dopo le liti in Palapa, si è ritrovato da solo primo perché il calciatore è andato via per curarsi e poi perché Vera Gemma è stata eliminata, almeno in teoria. Come andrà quando il trio si ritroverà di nuovo insieme e i due al fianco di Awed se questa sera si salverà al televoto?

