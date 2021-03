Paul Gascoigne si ritira all’Isola dei Famosi 2021?/ L’infortunio alla spalla…

Paul Gascoigne si ritira all’Isola dei Famosi 2021 oppure no? Sono ore concitate queste per i fan del programma e del calciatore che sta facendo sorridere conquistando tutti non solo in Honduras ma anche in Italia. Siamo sicuri che la produzione non vorrà rinunciare al suo pezzo da novanta che sta permettendo al programma e ai suoi concorrenti anche di sbarcare all’Estero (vedi il Sun che si è occupato di lui e anche di Elisa Isoardi) ma se non ci fosse modo di fare altro? Chi ha seguito la diretta giovedì sa bene che il nostro naufrago si è fatto male alla spalla durante una prova e adesso Novella 2000 rilancia la possibilità di un abbandono riportando rumors che lascerebbe pensare che sia vicino il suo ritiro nonostante i problemi che questo causerà alla produzione del programma.

Paul Gascoigne si ritira all’Isola dei Famosi 2021?

Non solo l’Isola dei Famosi 2021 può permettersi di perdere un concorrente come Paul Gascoigne ma sarà difficile anche rimpiazzarlo e non solo per via della sua storia e dell’interesse che c’è sulla sua figura ma anche in senso logistico. Portare un altro naufrago in Honduras significherebbe ingaggiare un altro vip, mandarlo dall’altra parte del mondo e attendere poi per quindici giorni, il tempo della quarantena, prima di mandarlo sull’Isola insieme agli altri. Cosa ne sarà di Gascoigne alla fine? Proprio in diretta giovedì scorso Massimiliano Rosolino ha spiegato che la situazione era sotto controllo e che non si trattava di un incidente grave, forse le cose sono cambiate nelle ore seguenti alla diretta? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni grazie ai daytime e poi nella diretta di lunedì.

