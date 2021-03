PAUL GASCOIGNE SI RITIRA DALL’ISOLA DEI FAMOSI 2021?/ “Sta bene, tutore alla spalla”

Come sta Paul Gascoigne? Pochi giorni fa si è infortunato nel corso di una prova ricompensa all’Isola dei Famosi 2021 e, questa sera, a dare notizie sulle sue condizioni di salute è l’inviato Massimiliano Rosolino. “Paul sta bene, sta molto meglio. – ha subito ammesso, per poi chiarire che – Ha un tutore per la spalla ma non sappiamo ancora se potrà rientrare. Però quando gli ho fatto la domanda ‘Vuoi tornare?’ lui mi ha detto sì. Però vedremo…” Nonostante i miglioramenti di Paul dopo l’infortunio, non è dunque ancora chiaro se il concorrente sarà in grado di tornare in gioco oppure sarà costretto ad abbandonare l’Isola e tornare in Italia. Molto probabilmente verrà annunciato nel corso della prossima puntata. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Paul Gascoigne si ritira dall’Isola dei famosi 2021?

Inizia una nuova settimana per il pubblico dell’Isola dei Famosi 2021 che questa sera avrà modo e tempo di capire cosa ne è stato di Paul Gascoigne dopo l’incidente alla spalla di giovedì scorso. Il calciatore ha conquistato il pubblico del programma e continua a mietere successi anche all’Estero mentre in Italia Barbara d’Urso ha avuto modo di intervistare i suoi figli, gli stessi ai quali lui stesso ha dedicato gran parte dei tatuaggi che segnano il suo corpo come ha avuto modo di raccontare ad Awed, suo compagno di viaggio.

Purtroppo la messa in onda dai daytime il fine settimana non è molto propensa a rilasciare nuovi dettagli e rivelazioni e quindi solo oggi conosceremo il destino del campione all’Isola dei Famosi: si ritirerà a causa dell’infortunio oppure no?

Paul Gascoigne al centro della puntata di questa sera dell’Isola dei famosi 2021?

Alcuni sono pronti a pensare che Paul Gascoigne tornerà all’Isola dei Famosi 2021 già questa sera o giovedì prossimo facendo proprio come Roberto Ciufoli che dopo l’infortunio alla spalla della prima puntata è rimasto un po’ in panchina per poi tornare in pista. Altri, però, sono convinti che le sue condizioni siano ancora più gravi e che addirittura si parli di un intervento che quindi pregiudicherebbe il suo percorso nel programma costringendolo a lasciare il suo posto al fianco di Awed e gli altri. Ma cosa è successo di preciso?

Nella scorsa puntata, nel corso della prova ricompensa, Paul si è fatto male alla spalla ed è stato subito portato in infermeria e soccorso dai medici per gli accertamenti anche se lo stesso Massimiliano Rosolino in palapa aveva subito confermato: “Non è nulla di grave”. Dopo i controlli è rientrato oppure no? Sarà Ilary Blasi questa sera a dover rivelare l’arcano?



