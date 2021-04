Paul Gascoigne si ritira dall’Isola dei Famosi 2021?/ Nuovi accertamenti e..

Paul Gascoigne si ritira dall’Isola dei Famosi 2021 per motivi di salute?

Paul Gascoigne si ritira all’Isola dei Famosi 2021? Questa volta il rischio c’è ed è davvero molto serio perché il campione sembra davvero arrancare ormai da molto tempo e forse per lui è arrivato il momento di mollare la spugna. Chi ha seguito il programma sa bene che Gazza si è infortunato ormai il mese scorso alla spalla durante una prova e che per questo è stato in albergo per qualche giorno sotto stretto controllo medico salvo poi tornare in gioco con la possibilità di una fascia alla spalla e anche una brandina su cui riposare per non peggiorare le cose coricandosi a terra.

A quanto pare tutto questo non ha giocato a favore di Gascoigne che è finito nuovamente nei guai apparendo con una vistosa fasciatura proprio nella puntata di lunedì sera e, ancora peggio, il calciatore non ha fatto ritorno sull’Isola insieme agli altri perché impegnato in altri controlli più approfonditi. Questa volta dovrà davvero rinunciare al gioco oppure no?

Paul Gascoigne in questi giorni è stato un po’ al centro delle polemiche sia sull’Isola che fuori per via del suo comportamento. Molti dei suoi compagni si sono lamentati per il suo linguaggio, Angela Melillo in primis, e anche del fatto che faccia poco per aiutare gli altri, anche cose in cui la spalla o il braccio non servono a molto e non sarebbero sotto sforzo. Al di fuori del programma, invece, non è stato apprezzato il suo umorismo “inglese”, come lo ha etichettato anche il ‘Conte’ Filippo Nardi. Quest’ultimo è convinto che loro due siano degli incompresi e che usare la foto di Fariba per pulirsi il c*lo sia umorismo inglese. Questo basterà a tenere Paul Gascoigne in gioco anche questa volta all’Isola dei Famosi 2021?

