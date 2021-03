Paul Gascoigne/ “Tatuaggi? Ero ubriaco quando li ho fatti” e su Vera Gemma..

Paul Gascoigne contro Vera Gemma all’Isola dei Famosi 2021

Paul Gascoigne continua ad essere la vera sorpresa di questa Isola dei Famosi 2021. Siamo sicuri che il calciatore questa sera non finirà in nomination perché non solo ha conquistato il pubblico a casa ma anche i suoi compagni di avventura e, in particolare, Awed che continua a stargli accanto e a rimanere stregato dai suoi racconti. L’unica che forse non è entrata nelle sue grazie è Vera Gemma. Il calciatore ha già avuto modo di parlare di lei e di farle qualche smorfia proprio per via del suo modo di parlare continuamente e mettersi in mostra e lo stesso ha fatto in questi giorni parlando con Francesca Lodo che si è trovata d’accordo con lui. Quella che hanno definito esuberanza di Vera Gemma dà sui nervi a tutti e due ma come se questo non bastasse, lui l’ha accusata di avergli sottratto le ciabatte senza chiedere permesso: “Ero senza infradito e mi sono fatto male”. Francesca controlla e nota il problema e poi lui continua rilanciando: “Se le parli, fa come il pesce… Fa come Usain Bolt quando vede le telecamere, si fionda”.

Paul Gascoigne e la storia dei suoi tatuaggi

I due sembrano d’accordo su questo ma poi Paul Gascoigne parla della sua vita con Awed all’Isola dei Famosi 2021 a cui rivela la verità sui suoi tatuaggi. Lo youtuber lo ha stuzzicato facendo una vera e propria mappa dei suoi tatuaggi che hanno dei significati particolari esi riferiscono soprattutto all’amore per la sua famiglia e alla sua fede (vedi il volto della figlia su una spalla). Sono molti quelli dedicati ai suoi genitori e non solo in italiano ma anche in giapponese (sulla pancia) ma poi rivela anche che molti di quelli che ha fatto era in un momento in cui era ubriaco e a quel punto le risate e i racconti non sono mancati. Cosa dirà questa sera in diretta di questa storia?

