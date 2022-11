Paul Haggis condannato per stupro/ Dovrà risarcire 7.5 milioni di dollari

Paul Haggis condannato: dovrà pagare 7.5 milioni

Paul Haggis, regista premio Oscar, è stato condannato a New York per stupro. Il volto del cinema dovrà risarcire per 7,5 milioni di dollari l’agente pubblicitaria Haleigh Breest, che nel 2017 lo ha denunciato per una violenza avvenuta quattro anni prima. Il processo civile si è svolto a Manhattan ed è durato due settimane. Haggis ha dovuto fare i conti con problemi legali anche in Italia, quando a giugno è stato arrestato e poi rilasciato per aggressione sessuale aggravata.

La Breest, all’epoca dei fatti, ne aveva 26. Haggis aveva incontrato l’agente pubblicitaria quando lei lavorava a New York per promuovere eventi cinematografici. La donna inizialmente si è unita al movimento “MeToo”, avviato dopo le molestie dell’imprenditore Harvey Weinstein da parte di una novantina di donne. Haggis, secondo la testimonianza, aveva invitato la Breest nel suo loft a Soho. Qui l’aveva costretta ad un atto di sesso orale e poi l’aveva stuprata.

Paul Haggis potrebbe dover pagare anche i danni punitivi

Paul Haggis, che non deve risponderne penalmente, aveva spiegato che il rapporto sessuale era stato consensuale. La giuria, composta da sei persone, ha discusso per sei ore prima di raggiungere la decisione che ha dato ragione alla versione della Breest. La donna ha spiegato che non si era sentita di rifiutare l’invito a casa di Haggis. Il regista, presente in Aula, alla lettura del verdetto si è girato verso figlie mormorando “è tutto ok”. Uscito poi in silenzio dalla corte con la famiglia e i suoi avvocati, non ha risposto sulla volontà o meno di ricorrere in appello.

I 7,5 milioni di dollari di danni che Haggis dovrà pagare alla Breest, decisi dalla giuria come risarcimento, potrebbero aumentare ancora. Infatti i giurati torneranno a discuterne lunedì per decidere se Haggis dovrà pagare anche danni punitivi. A difendere Haggis era stata l'attrice Leah Remini che aveva affermato: "Gli uomini e le donne che sono stati violentati meritano assolutamente giustizia. Ma in questo caso, è assolutamente Paul la vittima qui". A suo dire, il regista sarebbe vittima di Scientology, Chiesa che Haggis ha abbandonato.











