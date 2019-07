Paul McCartney ricorda la moglie Linda/ “Quando è morta ho pianto per un anno!”

Paul McCartney, ex protagonista dei Beatles, ha parlato di recente del suo forte dolore per la perdita della moglie Linda. Il musicista ha avuto modo di raccontare colei che l’ha accompagnato per molti anni, nel corso della presentazione di una mostra fotografica che ha ripercorso la sua carriera da fotografa. “Penso di aver pianto per circa un anno intero, a intermittenza, dopo la morte di Linda – ha detto l’ex Beatle alla Bbc – . Quando perdi una persona che ami, ti aspetti di vederla entrare nella stanza, perché sei così abituato a lei… Ho pianto davvero tanto ed era quasi imbarazzante, se non fosse che sembrava l’unica cosa da fare”. Sir Paul ha parlato della moglie proprio in occasione della retrospettiva sulla carriera da fotografa allestita al Kelvingrove Art Gallery and Museum di Glasgow fino al 12 gennaio 2020. Linda è morta nel 1998 per un cancro al seno e aveva solamente 56 anni.

Paul McCartney ricorda la moglie Linda

Oltre alla moglie Linda, Paul McCartney ha perduto anche mamma Mary per colpa di un tumore al seno. All’epoca l’ex Beatles aveva appena 14 anni e il ricordo incancellabile di quel drammatico giorno è legato al padre. “Dopo la morte di mia madre, tutti in famiglia cercavano di darsi un contegno, poi una sera ho sentito mio padre singhiozzare nella camera accanto ed è stato tragico, perché non lo avevo mai sentito piangere in vita mia”. Curata dalle figlie Stella e Mary, la retrospettiva racchiude alcune delle foto più belle e significative della prima signora McCartney. “Tutta la famiglia ama rendere onore al lavoro di Linda – ha continuato il cantante – e a lei sarebbe piaciuto tutto questo, perché adorava Glasgow e adorava la Scozia, che ci ha dato molti bei ricordi, un sacco di libertà e tanti momenti felici”. “Attraverso queste immagini si può incontrare la vera mamma che ho conosciuto – ha commentato la figlia Stella – e si può vedere tutto il suo grande talento e la sua enorme passione per l’arte e la fotografia. La Scozia era uno dei suoi posti preferiti ed è per questo che molte foto sono state scattate lì”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA