Paul Pogba alla Juventus?/ Calciomercato news, in Inghilterra: “Ritorno è vicino”

Sembra davvero fattibile il ritorno di Paul Pogba alla Juventus, o per lo meno, questo è quello che sottolineano in massa i tabloid inglesi in queste ore. L’ultimo in ordine di tempo a riportare il “come back” è il Mirror, quotidiani fra i più autorevoli d’oltre Manica, secondo cui il nazionale francese di proprietà del Manchester United avrebbe di fatto già detto sì alla Juventus. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione, ma dopo anni deludenti passati fra le fila dei Red Devils senza ottenere mai trofei di prestigio, nonostante i vari tecnici che si sono susseguiti, è pronto a cambiare aria per tornare in Italia.

Su di lui vi sono in pressing anche il Real Madrid e il Paris Saint Germain, ma pare che la Juventus sia in vantaggio sulla concorrenza, e avrebbe messo sul piatto un’offerta molto ricca, un contratto da 9 milioni di euro netti a stagione più un pacchetto di bonus facilmente raggiungibili, compreso uno all’atto della firma. Insomma, una chiara offerta che non si può rifiutare e visto l’amore mai nascosto di Pogba per la Juventus, l’operazione ritorno sembra realmente concreta.

POGBA ALLA JUVENTUS: I TROFEI VINTI IN CARRIERA FINO AD ORA

Paul Pogba ha vestito la casacca della Vecchia Signora fino all’agosto del 2016, quando venne ceduto al Manchester United in cambio di una cifra all’epoca record, ben 89 milioni di sterline. 124 le partite disputate a Torino con 28 marcature annesse, fra cui alcune pesantissime, e ottenendo 4 scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

Nel Manchester United, invece, il Polpo ha disputato 150 gare segnando 29 reti, vincendo l’Europa League e la Coppa di Lega, entrambe nella stagione 2016-2017. Paul Pogba si è ovviamente tolto anche grandi soddisfazioni con la maglia della nazionale francese, con cui ha ottenuto i mondiali del 2018 (in Qatar i “Galletti” si presenteranno come detentori del titolo), oltre all’argento agli Europei nel 2016.

