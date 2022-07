Paul Pogba alla Juventus/ Calciomercato, ufficiale il ritorno del centrocampista

Calciomercato news, ufficiale Paul Pogba: la nota del club bianconero

Nella giornata di sabato i tifosi bianconeri avevano avuto modo di riabbracciarlo in occasione delle visite mediche di rito svolte presso il J|Medical ma ora è ufficiale il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il club bianconero ha infatti emesso una nota sul proprio sito web confermando il tesseramento del centrocampista francese che era rimasto svincolato dopo aver concluso la sua seconda avventura con il Manchester United.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Paul Pogba; a fronte del tesseramento del calciatore, Juventus sosterrà oneri accessori per € 2,5 milioni, pagabili entro il 31 agosto 2022. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026.” si legge dunque nel comunicato emesso online. Contratto quindi di quattro anni per il transalpino che aveva già vestito la maglia della Vecchia Signora dal 2012 al 2016.

Calciomercato news: ufficiale Pogba e domani la presentazione di Di Maria

La Juventus ha quindi reso ufficiale il ritorno a Torino di Paul Pogba in questa finestra di calciomercato. Bello il messaggio del club, attivissimo pure sui social per celebrare l’evento, nei confronti del calciatore nella nota divulgata: “Ci siamo salutati, ma non ci siamo mai realmente dimenticati: c’è qualcosa di ancestrale nel richiamo di casa, quel qualcosa che alla fine, dopo mille avventure, ti fa tornare. Paul è di nuovo a Torino, è andato via ragazzo, ritorna uomo e fuoriclasse, ma c’è una cosa che non è cambiata: la voglia di scrivere altre nuove pagine indimenticabili, insieme. Non potremmo essere più felici: Pogba è di nuovo con noi.” Intanto quest’oggi alle 15 verrà presentato in conferenza stampa anche Angel Di Maria, arrivato pure lui la scorsa settimana da svincolato.

