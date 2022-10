Paul Pogba, nuovo infortunio: Mondiale a rischio/ Con la Juventus solo nel 2023

Pogba si è nuovamente infortunato. Il centrocampista della Juventus era appena rientrato in gruppo alla Continassa, ma si è dovuto nuovamente fermare. Un vero e proprio incubo come scrive La Gazzetta dello Sport, ed ora il Mondiale, tenendo conto che inizierà fra meno di un mese, sembra essere davvero a rischio. Sia chiaro, Pogba non ha registrato nulla di grave, solamente un affaticamento muscolare, ma in ogni caso sorprende la forma fisica dell’ex calciatore del Manchester United, che da quando è tornato a Torino non si è praticamente mai visto.

Diretta/ Lecce Juventus (risultato finale 0-1): palo di Hjulmand!

Sul fronte Francia il commissario tecnico Didier Deschamps ha fatto sapere che vi è posto per lui fino all’ultimo, quindi fino al 13 novembre, inoltre, l’allargamento delle rose da 23 a 26 elementi permette maggiori opzioni, ma Pogba dovrà andare in Qatar solo se sarà al 100 per cento. «Non illudetevi su Paul e Federico (Chiesa), non ci saranno con il Psg e neppure con l’Inter. Forse, ma è difficile, li vedrete convocati per le partite successive, contro Verona e Lazio», aveva raccontato mister Allegri pochi giorni fa in conferenza stampa, forse già ipotizzando cosa sarebbe potuto accadere.

Diretta/ Cesena Juventus Primavera (risultato finale 1-2): doppietta di Mancini

PAUL POGBA, NUOVO INFORTUNIO: INFERMIERIA STRAPIENA IN CASA JUVENTUS

In ogni caso per la Juventus, Pogba si rivedrà solamente a gennaio del 2023, Mondiali in Qatar o meno. Fra pochi giorni, infatti, scatterà la pausa proprio per il campionato di calcio, di conseguenza la Serie A andrà in vacanza fino all’inizio dell’anno che verrà. La cosa certa è che, Pogba a parte, la Juventus sta registrando una stagione a dir poco disastrosa dal punto di vista degli infortuni, visto che ieri si sono uniti alla lista dei calciatori in infermeria anche McKennie e Iling-Junior, entrambi malconci dopo la sfida contro il Lecce. Inoltre, nella gara di Champions League in programma mercoledì contro il Paris Saint Germain, utile solo ai fini qualificazione in Europa League, mancherà Danilo, squalificato per somma di ammonizioni dopo il match contro il Benfica.

LEGGI ANCHE:

Probabili formazioni Lecce Juventus/ Diretta tv: Di Maria è ancora assente

© RIPRODUZIONE RISERVATA