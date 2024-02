Paul Pogba squalificato 4 anni/ Doping, accolta richiesta Procura: mazzata per il francese (29 febbraio 2024)

POGBA SQUALIFICATO 4 ANNI: L’ESITO DELLA SENTENZA

Finalmente è arrivata la sentenza per Paul Pogba: il centrocampista della Juventus è stato squalificato per quattro anni dal Tribunale Nazionale Antidoping. È stata accolta la richiesta della Procura, dunque: per Pogba una mazzata, la sua carriera sostanzialmente finisce qui salvo un tentativo di rientro che però a questo punto appare come una sorta di canto del cigno o “farewell tour” come lo chiamano oltre oceano, tra l’altro dovendo anche stabilire dove sarà e con che maglia. I passi della vicenda sono ormai noti: il 20 agosto 2023 Pogba si è sottoposto a un controllo antidoping dopo Udinese Juventus, partita ironicamente trascorsa in panchina, ed è risultato positivo al testosterone (Dhea).

A metà settembre è stato sospeso in via cautelare, in attesa delle controanalisi che il mese seguente hanno confermato la positività. Lo stesso Pogba, nel dialogo avuto con dirigenza e staff medico della Juventus, aveva ammesso di aver assunto l’integratore, la cui confezione avvisava della presenza di una sostanza illegale; era stato un medico di Miami, questa la spiegazione, a convincerlo. Sia come sia, è a quel punto iniziato il lungo calvario per Pogba, lontano dal campo e con stipendio ridotto ai minimi dalla società bianconera che però, intanto, ha ricevuto un’altra durissima tegola dopo un 2022-2023 trascorso di fatto in infermeria.

CARRIERA FINITA PER POGBA?

Gli avvocati del Polpo speravano di presentare una difesa atta a scongiurare una lunga squalifica, ma questo non è successo: Pogba sarà fuori per 4 anni, qualcosa meno visto che teoricamente la pena è retroattiva e comincia dal giorno della notifica della positività, che dunque dovrebbe riguardare appunto lo scorso 11 settembre. Anche in questo caso, tuttavia, Pogba potrebbe tornare in campo solo a settembre 2027, vale a dire fra oltre tre anni e mezzo: il francese per quella datà ne avrebbe già compiuti 34, andando verso i 35 che farà il marzo dell’anno seguente.

Certo a quell’età si può continuare a giocare anche ad alti livelli, gli esempi si sprecano anche senza scomodare i super campioni ma chiaramente qui si tratterebbe di tornare in campo dopo uno stop che non solo sarà di questi quattro anni di squalifica, ma di fatto sarebbe di oltre cinque visto che di fatto Pogba non gioca dall’inizio del 2022, avendo messo insieme la miseria di 12 presenze (prevalentemente spezzoni) con la Juventus dall’agosto di quell’anno. Per di più Europei e Mondiali saranno già alle spalle: per Pogba dunque la carriera potrebbe davvero essere finita, anche se noi continuiamo a pensare che il francese proverà ad avere un ultimo giro di giostra, se non altro per non chiudere in questo modo.











