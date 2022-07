Paul Sorvino, morto a 83enne l’attore americano/ Era Frank Cerreta di Law & Order

Grave lutto nelle scorse ore nel mondo del cinema: è morto nella giornata di ieri Paul Sorvino. La star statunitense di teatro e cinema aveva 83 anni, ed era legato ad alcuni titoli cult, a cominciare da “Quei bravi ragazzi”, ma anche la serie tv poliziesca “Law & Order”. Secondo quanto riferito dal sito dell’agenzia Adnkronos, è morto per cause naturali, e a dare l’annuncio è stata la moglie, DeeDee Sorvino, che attraverso la propria pagina Instagram ha scritto: “Sono completamente devastata. L’amore della mia vita e l’uomo più meraviglioso che abbia mai vissuto sono scomparsi. Sono affranta”.

Paul Sorvino era anche il padre di Mira Sorvino, che come il papà ha fatto carriera ad Hollywood, ed era particolarmente noto, come accennato sopra, per il suo ruolo di sergente Franl Cerreta nel telefilm della Nbc “Law & Order”, ma anche per aver interpretato il mafioso don Paul Cicero in “Quei bravi ragazzi”, capolavoro della regia di Martin Scorsese. Inoltre, aveva interpretato anche Kissinger in “Nixon” di Oliver Stone, per un totale di circa 170 produzioni fra cinema e serie tv, in più di 55 anni di carriera.

PAUL SORVINO, IL DESIDERIO DI DIVENIRE UN CANTANTE LIRICO POI…

Paul Sorvino era nato a New York il 13 aprile del 1939, figlio di Ford e di Angela Renzi, originaria di Casacalenda, in provincia di Campobasso. Dopo aver studiato all’American Musical and Dramatic Academy di New York come cantante lirico, decise di virare verso la recitazione in quanto affetto da asma.

Si diplomò quindi in arte drammatica per poi debuttare a Broadway nel 1964 nel musical Bajour, e poi recitare sette anni dopo, nel 1971, al fianco del grande Al Pacino nel Panico a Needle Park. Fu l’inizio di una memorabile carriera che durerà fino ai giorni nostri, e che lo porterà anche a recitare nella miniserie western Doc West (2009), dove fece coppia con Terence Hill, e anche ne L’onore e il rispetto su Canale 5.

