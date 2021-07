Paul Walker e Jasmine Gosnell/ Un amore stroncato dalla morte dell’attore

Paul Walker, l’attore di Fast and Furious, resta nel cuore dei fans della famosa saga cinematografica. La morte di Paul Walter è arrivata troppo presto e per un terribile incidente che non gli ha lasciato scampo. Tutto avvenne il 30 novembre del 2013 quando Walker, a causa dell’eccessiva velocità, perse il controllo della sua Porsche Carriera GT sulla quale era a bordo insieme al consulente finanziario Roger Rodas, morto anche lui. La morte di Paul Walker ha messo fine anche alla sua storia d’amore con Jasmine Gosnell. I due stavano insieme dal 2005 e formavano una coppia molto unita. Complici e affiatati, Paul Walker e Jasmine Gosnell si sono amati molto e solo la morte dell’attore ha messo fine a quella che sembrava una vera favola d’amore.

Paul Walker e Jasmine Gosnell, il dolore di lei: lo struggente ricordo

La morte di Paul Walker ha distrutto il cuore di Jasmine Gosnell che, dopo aver detto addio all’attore, su Facebook, aveva scritto uno struggente post. “Ogni giorno, in qualche modo, sarai nei miei pensieri. Anche se te ne sei andato, sei sempre vicino e ti amerò sempre. Riposa in pace. Amore…”, aveva scritto Jasmine. La Gosnell è stata un grandissimo amore di Paul Walker che, prima d’innamorarsi di lei, aveva avuto una relazione con Rebecca Soteros con cui aveva avuto una figlia, Meadow, nata il 4 novembre 1998. Diventati genitori quando erano molto giovani, i due decisero di non sposarsi. Dopo la nascita della bambina, Walker e Rebecca Soteros decisero di dirsi addio restando in contatto solo per crescere insieme la figlia.

