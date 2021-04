Paul Walker, fast & Furious: incidente, quando è morto?/ L’eccessiva velocità e..

Quando è morto Paul Walker di Fast & Furious? La curiosità attanaglia gli appassionati della serie, che hanno amato e ammirato moltissimo il personaggio interpretato da Paul Walker. L’attore è morto drammaticamente nel novembre del 2013, al ritorno da una festa benefica a bordo della sua Porsche. In pochi però sono al corrente dei veri motivi che hanno provocato quell’incidente letale. Dunque cosa è successo a Paul Walker? A causare l’incidente dell’attore, principalmente, pare essere stata l’eccessiva velocità alla guida.

Paul Walker, la tragica morte a bordo della sua Porsche

La morte di Paul Walker sconvolse tutti i fan di Fast & Furious. Ancora oggi, in molti, sono affranti nel ricordare l’attore. La star di Fast & Furious pare viaggiasse ad oltre 150 km orari la sera in cui tornava dall’evento benefico, in una zona in cui il massimo della velocità era di 70 km orari. Stando alla ricostruzione della polizia stradale Paul Walker guidava la sua Porsche al doppio del consentito. La vettura, una volta ritrovati i resti, era in condizioni davvero raccapriccianti. Nessun problema fu individuato alla macchina.

