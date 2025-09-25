Paul Young, chi è il cantante britannico: la lunga carriera e i successi da solista. Nella vita sposato con Stacey, poi l'addio e l'amore con Lorna

Tra gli artisti britannici più apprezzati al mondo, Paul Young è protagonista di una carriera straordinaria, quasi esclusivamente portata avanti da solista. Prima di cominciare però a scrivere da solo canzoni che si sono poi trasformate in grandi successi, Paul Young ha fatto parte anche di diversi gruppi musicali, senza ottenere mai il successo sperato.

Dopo lo scioglimento dei Q-Tips, la sua ultima band, che si è svolta nel 1982, ha iniziato a cantare come solista, ottenendo fin da subito un buon successo. Da quel momento sono cominciate anche importanti collaborazioni per Paul, che ha lavorato a lungo anche con Zucchero, suo grande amico.

Paul Young, l’amore con Stacey e le seconde nozze

Nella sua vita privata, Paul Young ha vissuto diverse storie d’amore. Una delle più importanti, nonché la prima mediaticamente esposta, è stata quella con Stacey Smith, modella conosciuta sul set di un videoclip. I due hanno cominciato una relazione nel 1983, sposandosi qualche tempo dopo, fino a dirsi addio nel 2006, quando hanno annunciato la separazione, senza mai divorziare formalmente. I due insieme hanno avuto tre figli: Levi, nata nel 1987, Layla, del 1994 e infine Grady-Cole, classe 1996. Nel 2018 la ex modella nonché moglie di Paul Young è scomparsa a causa di un tumore al cervello. Il cantante ha perso così la mamma dei suoi tre figli, nonché ancora sua moglie.

Dopo aver vissuto il lutto per la morte di Stacey, qualche tempo dopo Paul Young ha cominciato una storia con Lorna, che ha sposato nel luglio del 2024. A dare notizia delle nozze è stato lo stesso cantante con un post sui social: i due, profondamente innamorati, vivono felici nella loro famiglia allargata.