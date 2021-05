Paula Maria De Oliveira Correira compagna di Rocco Morabito/ Chi è? Insieme hanno una figlia

CHI È LA COMPAGNA ROCCO MORABITO? LA STORI DI PAULA MARIA DE OLIVEIRA CORREIRA

Paula Maria De Oliveira Correira è la storica compagna di vita di Rocco Morabito, boss italiano considerato vicino alla ‘Ndrangheta, arrestato quest’oggi in Brasile. Non si hanno molte informazioni sulla donna, ma si sa che i due, nonostante siano insieme da una vita, non si sono mai sposati. Paula Maria De Oliveira Correira ha 54 anni, è originaria dell’Africa, precisamente dell’Angola, ma è dotata di un passaporto portoghese, o almeno, questo è quanto si evince spulciando la rete. Inoltre, su numerosi portali si parla di presunte «coperture politiche» locali di cui la donna godesse, al punto da garantire anche «l’incolumità» del pericoloso boss calabrese, fra i più ricercati degli ultimi anni in Italia.

I due vivevano assieme alla figlia in una residenza super lusso di Punta del Este, in Uruguay, una villa con piscina distante circa 140 km dalla capitale, e quando entrambi erano stati arrestati nel 2017, la polizia li aveva trovati con 13 cellulari, 12 carte di credito diverse, 150mila dollari fra contanti e assegni, due auto e ben 150 diverse fototessere, utili per eventuali nuovo documenti. A conoscere Morabito è stato Daniel Puig, l’agente immobiliare che ha venduto la tenuta di 600 ettari al pericoloso boss, e che parlando tempo con l’agenzia Afp avevo descritto l’uomo come una persona che amava la figlia e di basso profilo.

PAULA MARIA DE OLIVEIRA CORREIRA, COMPAGNA ROCCO MORABITO: LA TESTIMONIANZA DI UN’AMICA

Discorso diverso invece per Paula Maria De Oliveira Correira, a cui piacevano il lusso e la bella vita. Si mormora infatti che la stessa sia una grande appassionata di opere d’arte, e nella loro tenuta uruguaiana si trovavano numerosi dipinti ma anche stoviglie e oggetti costosi. “Una signora elegante, sembrava di alta classe – l’aveva descritto un vicino di casa – Non era nouveau riche. E lei non parlava del marito”. Un’amica della donna ha invece spiegato che la consorte del boss “era solita raccontare le feste che faceva e le borse che aveva. Tutto era mega. Ha detto che aveva comprato un’intera collezione di abiti per sua figlia e che andava dal parrucchiere. più caro”. Al momento Olveira si trova in un hotel con la figlia, e non ha rilasciato commenti sulla notizia dell’arresto del fidanzato.

