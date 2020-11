Paula White, santona Trump/ Video preghiera “suono di vittoria, arrivano gli angeli…”

Un video già diventato virale in queste ore, vede protagonista una donna, Paula White, ribattezzata la “santona” del presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump. Si tratta della sua consigliera spirituale la quale si è resa protagonista di una sorta di preghiera – una delle tante alla Casa Bianca – immortalata in un video e che sta già facendo molto discutere. Mentre Biden è a pochi punti dalla vittoria e Trump annuncia azioni legali contro i risultati elettorali, sul web si diffonde la preghiera della White che, come riferisce AskaNews, sostiene di sentire “un suono di vittoria” (quella di Trump?) e soprattutto parla di “angeli” appositamente “mandati dall’Africa proprio adesso” nel “nome di Gesù”. Nel video diffuso in rete si sente la donna mentre pronuncia: “Sento un suono di vittoria. Il Signore dice che è fatta. Perché ho sentito, vittoria, vittoria, vittoria!”. La santone aggiunge poi: “Gli angeli vengono mandati proprio ora… Gli angeli sono stati spediti dall’Africa proprio ora. Stanno arrivando qui, nel nome di Gesù”.

La preghiera della santona di Trump prosegue poi con un canto in latino. Le reazioni degli americani e non solo di fronte a tale filmato non si sono fatte ovviamente attendere. Se in milioni si sono detti “disgustati”, reagendo quindi con stizza, altrettanti hanno preso il video in maniera più ironica, condividendolo insieme ad una risata. Certamente l’ennesima mossa, forse messa in atto proprio dal presidente Usa uscente non si è rivelata estremamente fortunata dal momento che sono stati in tanti a prendersi gioco di lui e della sua fede “insolita” negli evangelisti. Non è la prima volta che Paula White si fa vedere proprio insieme al presidente repubblicano. Nel tentativo di rafforzare la candidatura di Trump alla presidenza, la santona è stata spesso avvistata con il tycoon alla guida delle preghiere alla Casa Bianca. Il video sotto però, non si è rivelata una mossa particolarmente fortunata.





