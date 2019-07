Paula Williamson, morta ex moglie Charles Bronson/ UK, cocaina e pillole con lei

Dal Regno Unito arriva la notizia della morte di Paula Williamson, deceduta all’età di soli 38 anni nelle ultime ore e nota al grande pubblico soprattutto per via della sua carriera di attrice e per aver sposato, pur senza aver consumato mail matrimonio, Charles Bronson, ovvero il detenuto più celebre del Paese e sulla cui figura il regista danese Nicolas Windind Refn ha realizzato uno splendido biopic. Secondo quanto si apprende dai tabloid britannici, l’ex compagna di Bronson che ora viveva con un altro uomo è stata rinvenuta proprio da quest’ultimo priva di vita nella abitazione di lei, con accanto pare della cocaina e delle pillole: in attesa dell’esame autoptico che stabilirà le cause esatte del decesso, comunque la polizia inglese non ritiene sospetta la sua morte anche se andrà valutata la posizione dell’uomo Paula Williamson pare frequentasse solamente da due settimane.

TROVATA MORTA L’EX MOGLIE DI CHARLES BRONSON

Paula WIlliamson ha infatti trascorso le ultime ore ci vita nella sua abitazione di Stoke-on-Trent e a nulla è servito l’allarme tempestivo dato dal suo nuovo compagno e la corsa in ambulanza nella più vicina struttura ospedaliera: per l’ex star della serie tv “Coronation Street” non c’era oramai più nulla da fare e ad alimentare i sospetti che dietro la sua morte vi possa essere un abuso di sostanze c’è la testimonianza di chi l’ha vista cacciata in malo modo da una discoteca perché in evidente stato di alterazione. È curioso tuttavia che l’annuncio della sua scomparsa arrivi nello stesso giorno in cui Charles Bronson (il cui nome all’anagrafe è Charles Salvador), il detenuto più pericoloso dell’isola di Albione, abbia annunciato dal carcere di voler convolare nuovamente a giuste notte e questa volta con una 63enne pensionata. Come si ricorda, la Williamson aveva sposato Bronson (oggi 66enne) nel novembre del 2017 pur senza che i due mai “consumassero” l’unione, per poi separarsene poco dopo.

