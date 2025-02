Non è una novità che il calcio italiano si innamori di un talento argentino; tanti sono stati i rappresentanti de ‘La Seleccion’ che proprio in Italia sono entrati di diritto negli annali dello sport più seguito al mondo. Non ultimo Paulo Dybala, attualmente tra le file della Roma; sembra ieri però quando muoveva i primi passi come giovane talento in maglia rosanero, nel Palermo. Poi il grande salto alla Juventus dove ha conquistato buona parte dei trofei vinti in carriera ai quali si aggiungono i traguardi attuali in maglia giallorossa. Proprio di recente ha fatto brillare gli occhi dei tifosi capitolini con una doppietta nei playoff di Europa League contro il Porto; non una vittoria scandita da un trofeo ma un passo importante per una competizione che può alimentare i sogni sportivi della Roma.

La carriera di Paulo Dybala, soprattutto negli ultimi anni, non è stata però semplice: tanti infortuni muscolari, spesso alternati ad uno stato di forma non dei migliori proprio a causa della saltuaria lontananza dal rettangolo di gioco. Una condizione che ha spesso alimentato le discussioni sul suo rendimento, sulla sua tenuta fisica; quasi a dimenticare quel talento cristallino che oggi si conferma proprio con la maglia della Roma. Altro che giocatore finito, l’argentino continua ad impressionare per determinazione e tecnica a dispetto delle voci di mercato che – sempre nell’ultimo periodo – l’hanno spesso visto vicino all’addio, diversamente da quanto in realtà accaduto.

Paulo Dybala e la moglie Oriana Sabatini: dal matrimonio nel 2024 alle romantiche dediche sui social

Incuriosisce di Paulo Dybala anche la vita sentimentale: da 7 anni è legato a sua moglie Oriana Sabatini, per nulla inferiore per fama nel Paese d’origine. In argentina è infatti una nota cantante e attrice e nel luglio del 2024 ha compiuto il grande passo del matrimonio con il fantasista argentino. Una liaison che spesso amano celebrare sui social con dichiarazioni più che al miele. “Perchè con te vinco sempre, felici quattro anni amore mio, ti amo”, scriveva così Paulo Dybala sui social in occasione del quarto anniversario e quando ancora non erano arrivati alle nozze. Emblematiche anche le parole della moglie, Oriana Sabatini: “Ti amo ogni giorno di più, sento di conoscerti da tutta la vita… Mi rendi troppo felice”.