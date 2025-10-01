Oriana Sabatini aspetta la sua prima figlia con Paulo Dybala: l'annuncio social

Paulo Dybala diventerà ufficialmente papà per la prima volta. A dare la notizia sono stati proprio lui e la moglie Oriana Sabatini, con un video condiviso su Instagram. Nel filmato, si vede Paulo con gli occhi pieni di emozione mentre stringe tra le mani le ecografie, per poi mostrare la coppia insieme alla prima visita, ascoltando il battito del cuore del bebè. “Primo post in tre“, ha scritto come didascalia la cantante argentina, con un cuore bianco e un fiocco rosa, forse svelando che ad attenderli ci sarà una femminuccia.

Paulo e Oriana sono legati dal 2018 e, nel novembre del 2023, il calciatore ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla compagna davanti alla Fontana di Trevi. Il video è diventato subito virale e, pochi mesi dopo, sono convolati finalmente a nozze. Il matrimonio si è celebrato precisamente a luglio del 2024, a Buenos Aires, con oltre 300 invitati. Ebbene, adesso, la coppia ha deciso di allargare la famiglia e, tra poco, accoglieranno la loro prima figlia.

Sebbene il sogno principale di Oriana Sabatini fosse quello di sposarsi, in un’intervista aveva anche confidato quanto per lei fosse fondamentale diventare madre con l’uomo giusto. Paulo Dybala, dal canto suo, aveva raccontato più volte quanto desiderasse diventare padre, definendolo uno dei suoi più grandi sogni. Ebbene, dopo il matrimonio, quel desiderio sta finalmente per realizzarsi e, tra qualche mese, i due diventeranno genitori per la prima volta. L’annuncio ha emozionato i fan in tutto il mondo e non sono mancati i messaggi di auguri e le congratulazioni da parte di tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.