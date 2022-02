Paulo Dybala, infortunio: salta il Villarreal/ Juve in Champions senza Joya e Rugani

Paulo Dybala non ci sarà contro il Villarreal: doccia fredda per la Juventus e per i suoi tifosi, che nell’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League dovranno fare a meno del talento argentino, fermato da una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, come recita il comunicato stampa ufficiale diramato dalla società bianconera. Non c’è, dunque, la temuta lesione al flessore, della quale si vociferava subito dopo il cambio chiesto dal sudamericano all’alba del secondo tempo del derby pareggiato in casa per 1-1 dalla Vecchia Signora, ma questo non basta a far sì che l’ex Palermo possa essere aggregato alla truppa zebrata pronta a volare in Spagna.

Peraltro, la tempistica annunciata dal club sabaudo farà sì che Dybala salti anche l’impegno di campionato contro l’Empoli e, probabilmente, anche la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. Una settimana e tre giorni di stop per la Joya: esattamente la stessa parentesi temporale che dovrà trascorrere ai box Daniele Rugani. Il difensore centrale avrebbe dovuto vivere da titolare la stracittadina di venerdì sera, ma un ko muscolare rimediato nel riscaldamento prima del fischio d’inizio l’ha estromesso anzitempo dalla contesa, costringendo Massimiliano Allegri a dirottare Alex Sandro al centro del pacchetto arretrato, accanto a De Ligt. Gli esami ai quali si è sottoposto l’ex Cagliari e Rennes hanno evidenziato una elongazione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra.

PAULO DYBALA E DANIELE RUGANI OUT CONTRO IL VILLARREAL: COME SI SCHIERERÀ LA JUVENTUS IN CHAMPIONS LEAGUE?

Contro il Villarreal, posto che la Juventus dovrà fare a meno di Paulo Dybala, apparso in crescita nelle ultime uscite stagionali, quando alla truppa bianconera si è aggregato Dusan Vlahovic, come si schiereranno i piemontesi? Un quesito che è lecito porsi, dal momento che, dopo l’acquisto del serbo, da un punto di vista tattico è sempre stata premiata l’opzione del tridente. Inforcarlo in Champions League, però, per Allegri sarà più complicato: ad oggi, la sensazione è che si vada verso un attacco a due, con la coppia Vlahovic-Morata a finalizzare le sortite offensive juventine. Nella ripresa, possibile spezzone di partita per Bernardeschi, il quale dovrebbe figurare nuovamente tra i convocati.

Capitolo difesa: detto dell’assenza certa di Rugani, di quella di Chiellini e del probabile forfait di Bonucci, accanto al “solito” De Ligt dovrebbe trovare spazio Danilo, la cui ecletticità gli consente di disimpegnarsi con classe anche nel ruolo di stopper. Il brasiliano, che conosce il calcio spagnolo, avendo indossato per alcune stagioni la casacca del Real Madrid, è in vantaggio su De Sciglio e Alex Sandro per ricoprire tale incarico.



