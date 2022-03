Paulo Dybala via dalla Juventus: non rinnova il contratto/ Fumata nera dopo incontro

L’attaccante della nazionale argentina, Paulo Dybala, non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus. Questo quanto filtra dall’incontro che si è tenuto stamane alla Continassa fra i vertici della Vecchia Signora e l’entourage dello stesso calciatore, così come riportato da La Gazzetta dello Sport e dalla redazione di Sky Sport. Dopo sette anni quindi, si dovrebbe concludere l’esperienza della Joya in bianconero, con il giocatore che lascerà Torino al termine della stagione in corso a parametro zero, potendo già accordarsi fin da ora con la società che preferisce.

Paulo Dybala, infortunio: salta il Villarreal/ Juve in Champions senza Joya e Rugani

Il vis-a-vis fra i manager della Juventus (non era presente il presidente Andrea Agnelli) e gli agenti di Dybala, capitanati Jorge Antun-Carlos Novel è durato poco meno di due ore, scattato alle ore 11:00 fino alle 12:55 circa. Stando a quanto fatto sapere da Giovanni Guardalà di Sky Sport, la Juventus avrebbe messo sul piatto una proposta da circa 6 milioni di euro all’anno con l’aggiunta di una serie di bonus che se raggiunti avrebbero permesso allo stesso Dybala di raggiungere facilmente i 10 milioni di euro, la cifra che era stata pattuita lo scorso mese di ottobre con un accordo verbale.

DIRETTA/ Milan Juventus (risultato finale 0-0): si chiude a reti bianche

PAULO DYBALA, ADDIO JUVENTUS DOPO UNA STAGIONE POSITIVA

Alla fine però la fumata è stata nera e le due parti hanno quindi preferito dividersi, divorzio che si concretizzerà ufficialmente a partire dal primo luglio 2022 e che si spera non abbia conseguenza sul proseguo della stagione juventina.

La squadra torinese, dopo un inizio di campionato 2021-2022 molto complicato ha conquistato a suon di ottime prestazioni il quarto posto a meno uno dall’Inter, che ha però una gara da recuperare, e meno quattro dal Napoli seconda e a meno sette dalla capolista Milan. Dybala è stato senza dubbio uno dei protagonisti della stagione juventina, con otto marcature e cinque assist in 21 partite disputate, con l’aggiunta anche del superamento di gol segnati da Michel Platini dopo la doppietta siglata contro lo Zenit di San Pietroburgo in Champions League.

DIRETTA/ Juventus Udinese (risultato finale 2-0): la chiude McKennie!

© RIPRODUZIONE RISERVATA