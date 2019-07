Paulo Fonseca, conferenza stampa/ In diretta streaming video l’allenatore della Roma

La conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca come nuovo allenatore della Roma è arrivata: oggi alle ore 15,00 da Trigoria, il tecnico portoghese finalmente parlerà ai giornalisti in conferenza stampa e inizierà ufficialmente la sua avventura sulla panchina giallorossa. Sbarcato da tempo nella capitale, Fonseca prende quindi il posto di Claudio Ranieri: traghettatore della Roma dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco, il testaccino aveva subito lasciato intendere di non essere disposto a proseguire a Trigoria, lasciando vacante il ruolo di tecnico. La Roma ha impiegato relativamente poco per scegliere il suo successore: ancora una volta si tratta di uno straniero (l’ultimo era stato Rudi Garcia), il ventiseiesimo nella storia di questa società. A Fonseca si chiederà di provare a lottare per qualche trofeo: l’ultimo resta la Coppa Italia del 2008, sono passati 11 anni ed è decisamente troppo per i giallorossi, anche se va detto che ultimamente la Roma è quasi sempre riuscita a inserirsi nella corsa per lo scudetto piazzandosi con costanza nelle prime tre squadre della Serie A, pur se poi non ha mai impensierito realmente la Juventus (la volta in cui ci è andata più vicina è stata nel 2017, ma la rimonta non si è concretizzata). Fonseca, come sappiamo, ha allenato lo Shakhtar Donetsk negli ultimi tre anni: sarà dunque la sua seconda esperienza in un campionato straniero.

CONFERENZA STAMPA PAULO FONSECA: COME SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la conferenza di presentazione di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, dovrebbe essere disponibile in diretta tv su Roma Tv, canale tematico sulla piattaforma di Sky. La società giallorossa poi dovrebbe pure trasmettere l’evento in diretta streaming video tramite i suoi profili social, che di certo saranno prodighi nel fornire aggiornamenti ai tifosi. Inoltre anche le principali tv sportive forniranno aggiornamenti importanti da Trigoria per tale evento.

PAULO FONSECA ROMA: LA CARRIERA

Ex difensore che ha giocato però in squadre “minori”, il nuovo allenatore della Roma Paulo Fonseca ha iniziato la sua carriera di allenatore con le marce basse; nel 2013 però ha portato il Paços Ferreira ad uno storico playoff di Champions League e alla semifinale di Coppa di Portogallo. La chiamata del Porto è stata praticamente immediata: senza spostarsi molto a livello geografico, Fonseca ha fatto il grande salto a livello calcistico ma a marzo, con una Supercoppa vinta ma anche il flop in campionato ed Europa, la società lo ha sollevato dall’incarico. E’ tornato al Paços Ferreira senza ripetere i successi del primo anno, ma si è riscattato con lo Sporting Braga che ha condotto ai quarti di Europa League dove è stato eliminato… dallo Shakhtar Donetsk, che il mese seguente gli ha affidato la panchina. In tre stagioni il portoghese ha centrato tre double consecutivi (campionato e coppa) oltre che una Supercoppa d’Ucraina, purtroppo in Champions League non è mai riuscito a fare troppa strada. Adesso Paulo Fonseca va ad allenare la Roma: una gran bella sfida per un allenatore ancora giovane (46 anni) che potrebbe togliersi belle soddisfazioni, anche se la piazza giallorossa può certamente essere complessa da gestire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA