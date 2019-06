Paulo Fonseca allenatore Roma: ufficiale/ Stepanenko: “Lotterà con Juventus e Napoli”

Paulo Fonseca è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma, linea portoghese per i giallorossi. Intervistato da TMW, il centrocampista dello Shakhtar Donetsk Taras Stepanenko ha commentato: «È un’ottima scelta per entrambi. Sono convinto che Paulo cambierà lo stile di gioco dei giallorossi, farà di tutto per portarli a competere con le varie Juventus, Inter, Milan e Napoli. Lotterà per gli obiettivi più prestigiosi». Poi ricorda il mediano: «Come un grande lavoratore. Fin dal suo primo giorno allo Shakhtar ha lavorato sodo, ha sempre voluto raggiungere il top del top. È un tecnico e una persona molto ambiziosa, lo puoi percepire e respirare ogni giorno, in ogni allenamento e in ogni partita». Prosegue il calciatore: «Personalmente ho solo bei ricordi legati a lui. Paulo qui ha dimostrato di essere un grande allenatore e un grande uomo. Ha aiutato tutta la nostra squadra a crescere e migliorare, portando diverse novità con la sua innovativa filosofia di calcio. Lui e il suo staff ci hanno dato tantissimo, direi che hanno posto le basi del moderno Shakhtar Donetsk». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

TIFOSI ENTUSIASTI SUI SOCIAL

Paulo Fonseca è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico giallorosso è stato infatti annunciato stamane tramite il sito web e i social della Lupa, e di conseguenza, a breve inizierà la sua nuova avventura nella capitale. Numerose le reazioni dei tifosi, e la maggior parte commenta: «Daje mister, benvenuto», «Daje Paulo», «Benvenuto a Roma». C’è anche qualche tifoso polemico contro la dirigenza, come ad esempio questo ragazzo che su Instagram scrive: «Mo lasciategli Fazio come perno della difesa e Schick prima punta, poi esoneratelo alla seconda sconfitta di fila, mi raccomando». In generale comunque c’è soddisfazione fra i tifosi della Lupa, anche se il nome non è di quelli altisonanti, per lo meno, alla luce delle voci circolanti nelle ultime settimane negli ambienti capitolini. La Roma, infatti, avrebbe effettuato un tentativo concreto per acquistare Antonio Conte, attuale allenatore dell’Inter, nonché per Ten Hag, tecnico dello splendido Ajax firmato 2018-2019. Si mormora anche che fra le opzioni vi fosse Josè Mourinho, anche se l’indiscrezione non è mai stata realmente confermata. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

PAULO FONSECA ALLENATORE DELLA ROMA

Finalmente l’annuncio ufficiale: Paulo Fonseca sarà l’allenatore della Roma per la prossima stagione 2019-2020: la Lupa ha quindi il suo nuovo tecnico e lo ha riferito in termini più che ufficiali proprio pochi istanti fa sul suo sito ufficiale. Certo la notizia non giunge a sorpresa visto che l’indiscrezione risale ai primi giorni di giugno e di fatto pareva già tutto confermato già settimana scorsa: ora però si conoscono con precisione i dettagli. Secondo il comunicato infatti Fonseca sarà l’allenatore della Roma per le prossime due stagioni, con opzione di rinnovo per il terzo anno: l’ex tecnico dello Shakhtar Donetsk è quindi pronto a sbarcare nella capitale e siamo in attesa solo di conoscere quando sarà la sua conferenza stampa di presentazione. Intanto il portoghese, al suo esordio in Italia, si è detto impaziente di vivere questa nuova avventura: “Sono molto felice di essere stato nominato nuovo allenatore dell’AS Roma e desidero ringraziare tutta la dirigenza del Club per l’opportunità che mi è stata data. Sono entusiasta e motivato dalla sfida che ci aspetta e non vedo l’ora di trasferirmi a Roma, di incontrare i nostri tifosi e di cominciare a lavorare. Credo che insieme potremo creare qualcosa di speciale”.

FONSECA ALLENATORE ROMA, PARLA PALLOTTA

Pure il presidente del club capitolino Jim Pallotta pare più che entusiasta di annunciate Fonseca come allenatore della Roma per i prossimi anni e nel comunicato pubblicato infatti si leggono le sue parole: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Paulo Fonseca nel Club. Paulo è un allenatore giovane e ambizioso con esperienza internazionale, mentalità vincente ed è conosciuto per la sua idea di calcio coraggiosa e offensiva che potrà entusiasmare i nostri tifosi”. Pallotta ha poi aggiunto: “Dalla prima volta che ci ho parlato ha subito espresso il suo desiderio di venire alla Roma e il suo entusiasmo nell’accettare una nuova sfida, iniziando a lavorare con i nostri calciatori per impostare una squadra di cui i tifosi possano sentirsi orgogliosi”.Benchè non sia mai arrivato nel bel paese di certo Fonseca non difetta nel curriculum, dove pure spiccano tre scudetti ucraini, una Supercoppa ucraina e una portoghese, vinta con il Porto (2013-2014).

CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA AS ROMA



© RIPRODUZIONE RISERVATA