Paulo Fonseca nuovo allenatore Roma?/ Shakhtar pronto a liberarlo: pronto un biennale

Paulo Fonseca nuovo allenatore Roma? Il nome del tecnico portoghese è sempre più caldo per la panchina della Roma ed è ormai in modo chiaro la prima scelta della società giallorossa, che vuole puntare su un tecnico estraneo al calcio italiano, che dunque non sia influenzato dalle tante vicende accadute in questi mesi attorno alla Roma. Paulo Fonseca dunque, portoghese nato in Mozambico come un certo Eusebio, la leggenda del calcio lusitano. Fonseca è molto stimato da Franco Baldini e anche questo naturalmente è un dettaglio che può avere la sua importanza nella scelta che farà il presidente James Pallotta. A quanto è emerso nelle ultime ore, Paulo Fonseca con la Roma avrebbe già cominciato a parlare anche dei giocatori che potrebbero fare parte del suo progetto, segno del fatto che la trattativa è ormai in fase molto avanzata. Il portoghese non vede l’ora di lavorare nella Serie A italiana, che sarebbe un salto in avanti nella sua carriera rispetto allo Shakhtar Donetsk che guida attualmente.

PAULO FONSECA NUOVO ALLENATORE ROMA? LE CIFRE DEL CONTRATTO

Paulo Fonseca nuovo allenatore Roma dunque passa anche da un “gentleman agreement” con il presidente dello Shakhtar, che sarebbe disposto a liberarlo senza chiedere il pagamento della clausola rescissoria da 5 milioni di euro. Lo stesso Rinat Akhmetov, presidente della società ucraina, ha parlato di un accordo morale con Paulo Fonseca, dunque questo aspetto non dovrebbe essere un problema per l’approdo di Fonseca alla Roma. La società giallorossa dal canto suo è pronta a mettere sul piatto un contratto biennale da circa 3 milioni di euro a stagione. Quello che sarebbe il nuovo allenatore della Roma vanta una grande attitudine alla vittoria, anche se certamente trionfare in Ucraina alla guida dello Shakhtar Donetsk non è complicato quanto farlo in Italia con la Roma. Si annuncia dunque una scommessa in stile Rudi Garcia, visto che pure allora serviva una figura totalmente nuova, estranea ai veleni che erano forti pure nel 2013 – per questo motivo è sfumato il “laziale” Sinisa Mihajlovic e non sembra credibile nemmeno l’ipotesi di un tris per Luciano Spalletti. Se invece prevalesse la pista italiana, il nome più caldo sembra essere quello di Roberto De Zerbi, prima alternativa a Paulo Fonseca.

