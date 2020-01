Paulo Gonçalves morto durante Dakar 2020/ Tragedia nella corsa: cause da chiarire

Tragedia alla Dakar 2020: nella tappa speciale di domenica 12 gennaio Paulo Gonçalves, impegnato nella gara delle moto, è morto in seguito ad una caduta avvenuta nelle prime ore del mattino. Erano le 10:08 quando gli organizzatori della corsa, in corso di svolgimento in Arabia Saudita, hanno ricevuto la notizia dell’incidente: un elicottero medico ha raggiunto il pilota otto minuti più tardi, trovandolo purtroppo già in arresto cardiaco. I tentativi di rianimazione sul posto sono stati seguiti dal trasporto al Layla Hospital: non c’è stato nulla da fare, Gonçalves è stato dichiarato morto poco più tardi. L’incidente è avvenuto al chilometro 276 della speciale di oggi, e purtroppo non è la prima volta che si verifica un fatto del genere; Paulo Gonçalves guidava la moto numero 8, resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e cosa lo abbia portato a cadere e, soprattutto, trovare la morte durante la corsa.

PAULO GONCALVES MORTO DURANTE LA DAKAR 2020

Paulo Gonçalves è morto nel corso della Dakar 2020: era un volto noto della carovana. Quarantenne, era infatti questa la sua tredicesima apparizione alla storica corsa che negli ultimi anni ha abbandonato il suo originale tragitto pur conservando il nome del tradizionale luogo di arrivo; la prima gara di Gonçalves era stata nel 2006, e oltre alle partecipazioni va anche detto che il pilota era riuscito a farsi notare per gli ottimi piazzamenti. Quattro volte nei primi 10 nella categoria delle moto, nel 2015 era addirittura giunto al secondo posto alle spalle del vincitore Marc Coma; due anni prima inoltre era stato campione del mondo del cross-country rally. Quest’anno le cose non gli stavano andando altrettanto bene: dopo la sesta tappa della Dakar 2020 era infatti in 46esima posizione. Sul sito ufficiale della competizione si legge il messaggio di condoglianze alla famiglia e agli amici del pilota, da parte di tutta l’organizzazione e i partecipanti alla corsa.

