E' giallo a Paupisi dove un 58enne ha ucciso la moglie per poi scappare: è in fuga da stamane e anche i due figli minorenni non si trovano

Choc a Paupisi, in provincia di Benevento, dove un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pietra, per poi mettersi in fuga. La vittima, come riferisce RaiNews, si chiamava Elisabetta Polcino, ed aveva 49 anni. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, sarebbe stata raggiunta dalla furia del marito mentre si trovava ancora nel letto, e il corpo è stato ritrovato dalla suocera della vittima, la madre del fuggitivo: i coniugi vivono nella stessa villetta, e ha sentito dei rumori sospetti e quando è andata appunto a vedere cosa stesse accadendo ha trovato una scena agghiacciante.

Delitto di Garlasco/ Intercettazione Spoto-Sempio: “Scusa se ti disturbo, vengo a casa tua alle 16:30”

L’uomo in fuga che presumibilmente ha commesso l’omicidio si chiama Salvatore Ocone, 58enne, ed al momento risulta essere irraggiungibile. Le forze dell’ordine stanno cercando di stanarlo soprattutto in quei luoghi dove lo stesso era solito bazzicare, così come da segnalazioni degli abitanti di Paupisi e nel contempo stanno controllando le telecamere di sorveglianza per cercare di capire quale strada possa aver preso.

Delitto di Garlasco, Bocellari: “Chi ha dato la nostra consulenza alla stampa nel 2016?”/ “L'indagine Sempio

OMICIDIO A PAUPISI, LA PREOCCUPAZIONE DEL SINDACO

In base alle prime risultanze mediche la vittima sarebbe stata colpita a morte stamane dopo le ore 8:00 e secondo quanto riferito dal sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, risulterebbero irraggiungibili anche i figli della coppia: che forse l’uomo abbia fatto del male anche a loro? La preoccupazione è tanta ed è per questo che le forze dell’ordine stanno cercando di agire senza sosta.

Secondo lo stesso primo cittadino la famiglia non aveva mai dato fino ad ora dei segnali di squilibrio, di conseguenza non è ben chiaro cosa sia accaduto. I due figli che non si trovano avrebbero 16 e 15 anni e come specifica LaPresse in passato il fuggitivo avrebbe sofferto di problemi di depressione. La coppia aveva anche un altro figlio, maggiorenne, che è stato rintracciato e avvisato e che – vivendo fuori regione – si starebbe dirigendo verso il paese dei suoi genitori.

Delitto di Garlasco/ Marchetto: “Ci saranno nuovi indagati, la procura di Brescia ha in mano tanto”