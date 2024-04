Paura al concerto di Arisa, fan accusa un malore: cantante costretta a intervenire/ “Chiamate un ambulanza”

Arisa interrompe il concerto perché una fan si sente male: “Non mi fate queste cose”

In questi giorni Arisa è impegnata con una serie di concerti in giro per l’Italia e durante un suo spettacolo a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta in Campania, una ragazza è stata colta da un malore. Come riporta Biccy e come testimoniano anche alcuni video postati dai presenti suoi social (come quello visibile alla fine dell’articolo) Arisa ha interrotto il concerto per prestare aiuto ad una fan che si è sentita male.

Non appena si è accorta che una ragazza era stata colta da un malore, Arisa ha fermato tutto e ha chiesto cosa stesse succedendo e chiamato i soccorsi ad intervenire: “Che succede? C’è qualcuno che si sente male ragazzi. L’ambulanza, ambulanza, chiamate l’ambulanza. Che succede ragazzi? Madonna mia ragazzi però non mi fate queste cose”. Subito dopo è scesa del palco per controllare meglio la situazione. Stando a quanto riporta Biccy, inoltre, sembra per fortuna che la ragazza sia bene e che si è trattato di un lieve malore.

Fan ha un malore al concerto di Arisa, la cantante interviene prontamente e ironizza: “Colpa della mia bellezza”

Arisa ha prontamente interrotto il suo spettacolo per chiedere all’ambulanza di intervenire e soccorrere la fan che ha accusato il malore. La ragazza sembra che adesso stia bene e si sia ripresa si è trattato solo di un lieve malore causato da un abbassamento di pressione dovuto al caldo ed alla mancanza di un’adeguata idratazione. Non è è la prima volta, tra l’altro, che l’artista lucana si trova a fronteggiare situazioni del genere anche durante un concerto nel 2018 un uomo si è sentito male, prontamente soccorso si è ripreso senza gravi conseguenze.

Passata la paura e quando la ragazza si è ripresa, Arisa ha stemperato la tensione con la sua nota ironia rivelando: “La causa è stata la mia splendente bellezza” Nel frattempo concerti a parte, l’artista de La Notte venerdì tornerà in onda su Rai1 con la finale di The Voice Senior, talent condotto da Antonella Clerici con Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

Arisa ferma il concerto e soccorre una fan che si sente male e nel frattempo ci regala il meme migliore del 2024 🚑 COMUNQUE LA RAGAZZA STA BENE 💖 pic.twitter.com/uVKl85gczX — 𝑯𝒐𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒂𝒕𝒐𝒊𝒑𝒊𝒂𝒏𝒊 𝓡☼𝑒 𝓡 ☽ (@Hocambiatoipian) April 3, 2024













