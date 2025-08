Tanta paura al concerto di Katy Perry dove una ragazza sviene sul palco: ecco come ha reagito la cantante.

Dopo la notizia della morte di un fan al concerto degli Oasis, arriva anche la notizia di un malore che ha colpito una fan di Katy Perry durante il concerto della star americana. Sul palco, Katy Perry si sta dedicando totalmente al proprio pubblico ma quando lo scorso 23 aprile è partito da Città del Messico il The Lifetimes Tour, forse, non si aspettava di doversi anche improvvisare soccorritrice per aiutare una fan che si è improvvisamente sentita male quando è salita sul palco.

Come sta Sangiovanni? Il ritorno alla musica dopo la pausa di 3 anni/ Oggi è fidanzato?

Dopo essersi esibita in Canada, Katy Perry, con il suo tour, è tornata negli Stati Uniti ripartendo da Detroit. Nel corso dello show, Kate Perry ha deciso di fare un regalo ai suoi fan permettendo a qualcuno di salire sul palco per stare al suo fianco e interagire con lei. L’imprevisto, però, è sempre dietro l’angolo.

Scaletta Battiti Live 2025, puntata 4 agosto/ Dagli Effeil 65 e Gabry Ponte a Sangiovanni: tutti i cantanti

Katy Perry aiuta la fan colta da un malore

Dopo essere salita sul palco, di fronte alla presenza della sua beniamina, Katy Perry, una ragazza ha cominciato a remare dall’emozione. La cantante ha così preso in mano la situazione. “Respira, prova, devi respirare, ce la puoi fare”, le parole della cantante ma la ragazza è improvvisamente svenuta.

Il portale americano TMZ, sull’accaduto, fa sapere: “Secondo quanto ci ha riferito una nostra fonte affidabile, la fan è stata curata nel pronto soccorso organizzato dietro le quinte dello spettacolo, dove è stata raggiunta dalla madre e non è stato necessario portarla in ospedale, le cose si sono risolte nel backstage“.

Chi è Eleonora Trezza, la fidanzata di Carl Brave/ Il sogno del cinema e l’amore da 7 anni