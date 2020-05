Paura d’amare/ Video, su La7 il film con Al Pacino e Michelle Pfeiffer (16 maggio)

Pubblicità

Paura d’amare va in onda su La7 oggi, sabato 16 maggio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1991 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Paramount Pictures la quale si è occupata anche della fase di distribuzione. Il ruolo di direttore di fotografia di questo film è stato affidato a Dante Spinotti, il montaggio è stato eseguito da Jacqueline Cambas e Battle Davis mentre le musiche della colonna sonora hanno visto la collaborazione di diversi grandi artisti tra cui Claude Debussy, Marvin Hamlisch e Peter Beckett. Nel cast sono presenti Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Kate Nelligan, Jane Morris, Hector Helizondo, Nathan Lane e Greg Lewis.

Pubblicità

Paura d’amare, la trama del film

Ecco la trama di Paura d’amare. In una piccola osteria e tavola calda nel centro di Manhattan lavorano Johnny e Frankie. Lei si occupa del servizio ai tavoli e soprattutto è una donna che arriva da tantissimi delusioni d’amore il che ha cambiato enormemente il proprio modo di porsi nei confronti degli uomini. Lei è ormai convinta che la sua vita sia fatta soltanto della piccola attività di cameriera e delle esigenze della quotidianità. Non pensa assolutamente che ci possano essere ancora spazi per poter creare una famiglia e quindi una vita sentimentale soddisfacente sotto questo punto di vista. Johnny è un uomo di mezza età che ha avuto un passato in prigione resosi necessario per via di alcuni piccoli crimini di cui si è dimostrato protagonista. Tuttavia durante il periodo trascorso in prigione ha saputo reinventare la propria esistenza e soprattutto imparare a cucinare tant’è che è stato assunto in questa tavola calda come cuoco.

Pubblicità

Johnny si è innamorato fin dal primo momento della donna ma nonostante porti avanti un lungo corteggiamento ed abbia sempre atteggiamenti gentili e carini nei suoi confronti non riesce praticamente mai ad ottenere un appuntamento oppure un piccolo segnale. Questo è dovuto al carattere di lei e soprattutto alle tante delusioni che ha dovuto patire nel corso della propria esistenza. Dopo una lunga insistenza tuttavia la donna decide di concedersi una notte d’amore con l’uomo durante la quale tutto sembra andare nel migliore dei modi. La mattina seguente però lei si irrigidisce in maniera incomprensibile agli occhi dell’uomo il quale dal proprio canto già stava iniziando a pregustare una vita fatta di tante soddisfazioni tra cui i figli. Tra i due ci saranno lunghe discussioni ma alla fine il grande amore arriverà e le perplessità di Frankie saranno superate grazie alla voglia di rimettersi in discussione finalmente di essere felice.

Video, il trailer di Paura d’amare





© RIPRODUZIONE RISERVATA