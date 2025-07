La Juventus è bloccata sul mercato: perché non ci sono operazioni in entrata.

Il mercato dei bianconeri potrebbe subire un serio stop: si lavora per rinforzare la squadra prima del ritiro.

La Juventus è impegnata negli ottavi del Mondiale per Club: i bianconeri incontreranno il Real Madrid di Xabi Alonso, in un match che potrebbe dire molto sulla compagine di Tudor.

Il tecnico croato, dopo la conferma, ha richiesto almeno 3 rinforzi di alto livello: l’obiettivo è riportare la Vecchia Signora ai vertici della Serie A e, perché, in fondo alla Champions League. Al momento, però, il mercato della Juventus resta bloccato e i motivi sono diversi.

Calciomercato Inter News/ Calhanoglu, Lautaro e Marotta "scaricano" il centrocampista (1 luglio 2025)

Juventus: mercato bloccato dalle mancate uscite

Molto del mercato della Juventus dipende da Dusan Vlahovic: cartellino da 30milioni di euro e, soprattutto, stipendio da 7milioni di euro l’anno, l’attaccante serbo non rientra più nei piani della società ed è in rotta con i tifosi. Nelle scorse settimane sembrava definito l’approdo al Milan, dove avrebbe ritrovato mister Allegri, ma l’impossibilità di ritoccare il suo oneroso stipendio ha, per il momento, fermato il tutto. Se Vlahovic non dovesse accettare l’offerta del Milan – visto anche il ritiro dell’Arsenal e del Liverpool dalla contesa – potrebbe addirittura finire fuori squadra. Ma, come detto, la Juventus ha bisogno di quel tesoretto.

Diretta Wimbledon 2025/ Musetti Basilashvili streaming video tv: ancora primo turno! (oggi 1 luglio)

Sono diverse però le operazioni intricate in uscita. Partiamo dai due nomi eccellenti: Arthur e Douglas Luiz hanno deluso le aspettative nella scorsa stagione e non sembrano integrarsi bene negli schermi di Tudor. I due, però, come per Vlahovic, hanno uno stipendio molto alto e al momento, nonostante diversi contatti (in particolar modo con squadre della Premier) si fatica ad imbastire una trattativa. La Juventus vuole monetizzare e potrebbe anche abbassare le pretese.

Arriviamo poi a Samuel Mbangula e Timothy Weah: i due erano dati in partenza per la Premier, sponda Nottingham Forest ma non avrebbero gradito l’operazione rapidissima imbastita dalla Juventus e ci sarebbero seri dubbi, al momento, sulla loro cessione. Sia Mbangula che Weah vorrebbero restare o quantomeno partire per una squadra che giochi in Champions League. Al momento la situazione è in stallo. Altro capitolo sospeso quello di Tiago Djalò: il giocatore non sembrerebbe avere mercato al momento ed è possibile una cessione in prestito, magari in Serie A, per riscattare l’ultima annata deludente.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025/ Video streaming tv: la Pantera ha vinto la quarta prova! (oggi martedì 1 luglio)

Infine, arriviamo all’attacco. Confermatissimo Kolo Muani, non c’è spazio per il già citato Vlahovic ma soprattutto per Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, sfortunatissimo con gli infortuni, l’anno scorso non si è visto in campo ed è un problema per la sua possibile cessione: la sua condizione fisica è da valutare e molte pretendenti starebbero valutando il da farsi. Fino a quando non si concretizzeranno queste cessioni, il mercato della Juventus, di fatto, sarà bloccato.