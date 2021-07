Paura per Bianca Atzei: scorpione in casa e panico/ Stefano Corti risolve tutto così

Paura per Bianca Atzei. A documentare cos’è successo è il fidanzato Stefano Corti che, oltre ad aiutare la compagna, ha filmato l’accaduto condividendo tutto su Instagram. Nel bagno della loro casa di Milano, Bianca Atzei si è ritrovata davanti uno scorpione. La cantante non ha nascosto la paura e, in panico, ha chiesto l’intervento del fidanzato. L’inviato delle Iene, giunto in bagno, di fronte all’animale che ha spevanto la compagna, ha dovuto prendere atto della cosa: “Porca mer*a, a sto giro aveva ragione“, ha scritto su Instagram mostrando ai suoi followers lo scorpione. L’animale, tuttavia, pare fosse già morto, ma nonostante tutto, la paura di Bianca non si è placata. Nei video pubblicati da Stefano Corti, infatti, appare ansiosa e preoccupata al punto da pensare di far disinfestare la casa.

Gianni Morandi Live in Arena, Canale 5/ Con Bianca Atzei, lei è felicissima (Replica)

Bianca Atzei e Stefano Corti: disavventura con lo scorpione

Intimorita dalla presenza dello scorpione in casa, Bianca Atzei prova a mantenere la calma senza riuscirci. Dopo essersi allontanata dal luogo del ritrovamento, si sfogia al telefono con la mamma mentre Stefano Corti prova a catturare lo scorpione. “Ho uno scorpione dentro casa. Questa cosa non è possibile”, dice mentre è al telefono con la madre. Dopo esserci riuscito, tuttavia, la cantante appare ancora scossa. “Non puoi prendere le cose così alla leggera“, dice disperata mentre Stefano Corti si libera definitivamente dell’animale. Alla fine, tutto si è risolto con successo. “Scorpione catturato. In questo video nessuna cantante è stata maltrattata”, scherza l’inviato delle Iene. Non contenta, però, la Atzei decide di chiamare comunque la disinfestazione. “Ma se l’ho già catturato e l’ho portato fuori“, le fa notare il fidanzato che poi decide d’informarsi su come combattere gli scorpioni in casa.

LEGGI ANCHE:

BIANCA ATZEI/ Il vestito lascia vedere le gambe e... (Una serata Bella per te Mogol)Bianca Atzei "Ho gli anticorpi, Stefano Corti no come mai?"/ Sconvolgente scoperta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA