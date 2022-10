Paura per Dodi Battaglia dei Pooh, ha avuto un malore/ Salta il concerto

Dodi Battaglia annulla il concerto per un malore improvviso: “Ora sta bene”

Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh, doveva esibirsi a Bologna in Piazza Maggiore per la tappa conclusiva del tour Inno alla Musica. L’evento musicale però, è stato annullato per un malore improvviso del musicista.

A spiegare cosa sia accaduto a Dodi Battaglia è Radio Bruno, nella sua pagina Facebook ufficiale: “Purtroppo non è ancora riuscito a recuperare i problemi dovuti ad un’infezione intestinale che, come ha detto al pubblico, lo ha colpito in estate. Ha voluto comunque provarci per festeggiare il Patrono e portare la sua musica nella sua città. Sta bene, ma i medici hanno consigliato di interrompere il concerto che stava emozionando il pubblico di piazza Maggiore”. Dunque, il male che ha colpito il musicista non è qualcosa di grave, ma solo momentaneo.

Dodi Battaglia racconta del malore: “Un dolore profondo”

Dodi Battaglia, dopo aver annullato il suo concerto a Bologna, ha spiegato in un lungo post su Facebook ai fan il suo malore: “Il malore che mi ha colpito ieri sera era dovuto solo in parte allo stress lavorativo del quale sono abituato ormai da cinquant’anni. Suonare e cantare su un palco non causano guai del genere. Purtroppo ultimamente, oltre lo stress, si è aggiunto un dolore, un dolore profondo, a causa del quale non ho dormito per notti e tutt’ora sono incredulo.”

Il musicista continua: “Il disagio profondo era ed è dovuto a quello che ho visto scritto su un quotidiano, dopo il 25 settembre, dopo la serata dedicata al fratello Stefano. Parole che mi hanno ferito. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto mandarmi dei messaggi di amicizia e di conforto“. Il chitarrista dei Pooh, dunque, deve solo avere più tempo per riprendersi ma ha confermato il prossimo impegno musicale con i fan a Verona, il 23 ottobre per il “DB Fan Club Day” al Forte Nugent a Pastrengo.

