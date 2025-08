Durante le vacanze a Porto Rico, tanta paura per Eleonora Boi e Danilo Gallinari a causa di uno squalo che ha morso la moglie del giocatore di basket.

Il momento di relax a Porto Rico, per Eleonora Boi e Danilo Gallinari, si sarebbe potuta trasformare in una tragedia. Tutto è accaduto quando la coppia ha deciso di concedersi un bagno rilassante in acqua. Eleonora Boi, già mamma di due bambini nati dal suo amore con Danilo Gallinari, Anastasia, 5 anni, e Rodolfo, 2 anni, e incinta del terzo figlio, è stata morsa da uno squalo.

Anticipazioni Io sono Farah 4 agosto 2025/ Kaan si sente in colpa, Farah vuole recuperare la registrazione

La coppia si trovava al largo della spiaggia di Isla Verde, nel nord dell’Isola quando la moglie del noto giocatore di basket sarebbe stata improvvisamente attaccata da uno squalo. Lo squalo ha morso la giornalista alla coscia destra provocandole una ferita profonda. Immediatamente soccorso, dopo le prime cure sul posto, è stata immediatamente trasportata in ospedale.

Delitto di Garlasco/ Garofano: “Io in conflitto di interesse per Sempio? Assolutamente no, vi spiego”

Come sta Eleonora Boi dopo essere stata morsa da uno squalo

L’attacco improvviso dello squalo, oltre ad avere provocato tanta paura in Eleonora Boi, le ha causato una ferita profonda a causa della quale è stato necessario il trasferimento in ospedale dove, secondo i media locali, si troverebbe ancora adesso. Fortunatamente, però, le sue condizioni sarebbero stabili. Non si, tuttavia, che tipo di squali abbia attaccato la moglie di Danilo Gallinari: i media locali, infatti, non hanno diffuso ulteriori dettagli sull’incidente che ha coinvolto la moglie del famoso giocatore di basket.

Africa Express, Rete 4/ Trama e cast del film d'avventura di Michele Lupo, in onda oggi 1 agosto 2025

Sul profilo Instagram della stessa Eleonora e su quello del marito, per il momento, tutto tace. Nessun riferimento all’incidente anche se i tifosi di Gallinari sperano di ricevere notizie il prima possibile. Danilo Gallinari, inoltre, in questo momento, è anche impegnato con i play off a Porto Rico. Non si sa, inoltre, se con la coppia ci fossero anche i figli. Per il momento, comunque, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali.