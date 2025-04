Shaila Gatta torna sui social e allarma i fan: “Mi sento depressa, triste e vorrei piangere tutto il giorno”

Non è un momento facile per Shaila, il ritorno alla realtà dopo la partecipazione al Grande Fratello è stato brusco e traumatico condito da una presa di coscienza e di posizione contro il ‘suo fidanzato’ Lorenzo Spolverato, amore nato, cresciuto e finito dentro la Casa. A farle male, tuttavia, sono anche le eccessive critiche, gli attacchi ed i giudizi sprezzanti e cattivi che l’hanno segnata pesantemente. Ed adesso, dopo alcuni giorni di silenzio, Shaila Gatta è ritornata sui social con un lungo post-sfogo che ha allarmato i fan e non solo.

Helena e Javier figlio in arrivo? La notizia dopo il GF spiazza tutti/ "Cercano una casa con tante camere"

Con una IS ha messo nero su bianco come si sente ed il fatto che sta attraversando una momento molto difficile e delicato, Shaila ha ammesso di non stare bene: “- 4,5 kg. Oggi sono così. Il mio corpo non sta bene. La mia mente non sta bene.” E subito dopo ha sottolineato come da sei mesi sta ricevendo solo ‘odio mediatico’ e ‘giudizi costanti’: “La verità è che sono fortemente a disagio perché vorrei solo piangere tutto il giorno. Perché in questo momento dentro di me c’è solo dolore.” E della ragazza piena di vita, di gioia, spensieratezza non è rimasto nulla, perché oggi si sente ‘confusa, triste e depressa’.

Zeudi Di Palma, i fan le regalano una capra di nome "Helena"/ Scoppia la polemica tra i fandom del GF

Grande Fratello, Shaila Gatta confessione choc: “Ho bisogno di aiuto, mi sento un pezzo di vetro”

Shaila Gatta si è messa a nudo sui social confessando di stare male sia fisicamente che mentalmente: “Mi sento un pezzo di vetro. Mi sento tanto vulnerabile….La mia vita in questo momento è in bilico tra dolore, rabbia e frustrazione e la mostro solo a chi può starmi accanto per sorreggermi.” Concludendo dicendo che ha bisogno di una mano dalla persone che più le sono vicine, la sua famiglia ed il suo psicoterapeuta. Shaila Gatta dopo il Grande Fratello non sta bene ed i fan in questi ultimi giorni non hanno nascosto tutta la loro preoccupazione. L’ex Velina appare sui social sempre più magra e provata ed adesso è arrivata la conferma del momento buio che sta attraversando. Il reality è finito e con esso dovrebbero cessare anche i molti commenti cattivi e pieni d’odio.