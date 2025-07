I ladri tentato di mettere a segno un vero colpo entrando nella villa di Valentino Garavani, ma qualcosa non va secondo i piani.

La mega villa di Valentino Garavani fa gola ai malviventi che, come fa sapere Chi, hanno provato ad intrufolarsi per svaligiare la proprietà dello stilista e mettere a segno un vero colpo. Tutto sarebbe accaduto domenica 7 luglio quando alcuni malviventi hanno provato ad intrufolarsi nella villa romana di Valentino Garavani, nei pressi dell’Appia Antica. Grazie alla presenza delle telecamere, però, la presenza dei malviventi non è passata inosservata all’occhio vigile del vigilante che, di fronte al pericolo, non ha esitato intervenendo tempestivamente.

Forse ignari della presenza del malvivente o sicuri di poter comunque mettere a segno il colpo, i ladri hanno dovuto fare i conti con la tempestività del vigilante che è riuscito a metterli in fugo scongiurando il pericolo del furto.

Tentano furto nella villa di Valentino: poi scappano così

Nonostante fosse solo, il vigilante incaricato di controllare la villa sull’Appia Antica di Valentino è intervenuto e sparando in aria alcuni colpi di pistola è riuscito a mettere in fuga i malviventi. I ladri, tuttavia, non sono stati ancora identificati e sono ricercati. Le forse dell’ordine stanno provando a trovarli grazie anche all’identikit fornito dal vigilante. Gli inquirenti stanno portando avanti le indagini provando ad identificare l’auto che, tuttavia, potrebbe essere rubata.

Quello di domenica scorsa è solo l’ennesimo tentato furto subito da Valentino che a novembre dello scorso anno era finito nuovamente nel mirino dei ladri che hanno svaligiato la boutique del marchio in piazza Mignanelli, in pieno centro portando via circa 140mila euro.