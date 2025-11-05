Pavarotti 90 - L'uomo che emozionò il mondo ospiti e scaletta. In onda oggi su canale 5 con la conduzione di Michelle Hunziker

Canale 5 rende omaggio ad uno dei più grandi artisti italiani che, con la sua voce, ha stregato il mondo e che, ancora oggi, 18 anni dopo la sua morte, viene ricordato ovunque con filmati, aneddoti e racconti unici. Lui è Luciano Pavarotti e lo scorso 12 ottobre avrebbe compiuto 90 anni se fosse stato ancora in vita.

Il nome di Luciano Pavarotti è famoso in tutto il mondo e con la sua arte e il suo talento ha contribuito a scrivere pagine importanti della musica lirica ma anche ad avvicinare i giovani alla lirica grazie alle tante iniziative promosse, una su tutte il Pavarotti & Friends che, ogni anno, riuniva su un unico palco i big della musica pop italiana e internazionale.

Per rendere omaggio ad un’eccellenza italiana, canale 5 ha scelto di dedicare un’intera serata al suo nome e al suo incredibile talento intitolata “Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo”. A condurre una serata unica e magica sarà Michelle Hunziker che, elegantissima ma anche emozionata, condurrà il pubblico in un viaggio senza tempo attraverso i brani e i ricordi di amici e colleghi di Pavarotti.

Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo: tutti i cantanti ospiti

Registrato il 30 settembre 2025 all’Arena di Verona, Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo arriva finalmente in tv. Tanti gli ospiti che, nel corso della serata saliranno sul palco per omaggiare Pavarotti e, tra i tanti, non potevano mancare altri due big della musica lirica come José Carreras e Plácido Domingo .Non mancheranno, poi, due rappresentati italiani della musica lirica come Andrea Bocelli e Vittorio Grigolo insieme a tanti altri nomi cresciuti con il mito di Pavarotti.

Spazio, inoltre, anche ai big della musica pop di cui qualcuno ha avuto la possibilità di condividere il palco proprio con Pavarotti in alcuni eventi. Sul palco, quindi, non mancheranno coloro che sono considerati alcuni dei big della musica italiana come Luciano Ligabue, Laura Pausini il cui nome è stato accostato al Festival di Sanremo 2026.

Non mancheranno, poi, i ragazzi de Il Volo, uno degli artisti più amati dai giovani come Mahmood ma anche Biagio Antonacci, Umberto Tozzi, la voce di Luca Carboni e la potenza vocale di Giuliano Sangiorgi. Sul palco, inoltre, arriverà anche il talento di Lorenzo Licitra.

Come vedere in diretta streaming Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo

Una serata magica quella che propone canale 5 ed imperdibile per i fan di Luciano Pavarotti ma anche per tutti gli amanti della musica. A dare il via alla serata, in diretta televisiva su canale 5, sarà Gerry Scotti che, al termine della puntata de La ruota della fortuna, cederà la linea a Michelle Hunziker intorno alle 22.45. Alla stessa ora, su Mediaset Infinity sarà disponibile anche la diretta streaming.