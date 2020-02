Pavarotti e Nicoletta Mantovani / “Voleva che continuassi a vivere” (Grande Amore)

Domenica andrà in onda un nuovo appuntamento con Grande Amore, il programma di Rai 3 che racconta le grandi storie d’amore più belle e più appassionanti di sempre. I protagonisti del racconto di domenica 23 febbraio saranno Nicoletta Mantovani e Luciano Pavarotti. La loro relazione è stata al centro del gossip e dell’interesse dei giornalisti per tantissimi anni, forse fino alla morte di Pavarotti. Lui un tenore di fama internazionale e lei all’epoca era una studentessa di Scienze naturali. Luciano Pavarotti era sposato con Adua Veroni, dal 1961. Era il 1996 quando i due si conobbero perché la Mantovani era figlia di un collaboratore del tenore. Lei inziò a lavorare per Pavarotti e scattò la scintilla, nonostante i 34 anni di differenza. Di recente, la Mantovani si è raccontata al Corriere, con cui ha condiviso diversi aneddoti della sua relazione con il tenore: “Mi presentai al colloquio, proprio qui accanto, nella scuderia che oggi non c’è più, e mi imbattei in lui. Che non doveva esserci, naturalmente non partecipava a quelle riunioni. Ero imbarazzatissima. Lui mi scrutava, io zitta”.

Pavarotti e Nicoletta Mantovani, un amore dove l’età non conta

La storia di Nicoletta Mantovani e Luciano Pavarotti sarà il fulcro del racconto di Grande Amore, il programma di Rai 3 che rivive le storie d’amore più belle di sempre. La coppia è stata presa di mira dai paparazzi perché all’epoca Pavarotti usciva da un matrimonio durato 33 anni e la differenza d’età con la mantovani era quasi pari a questo numero, 34 anni per l’esattezza. Era il 1996 quando la coppia Pavarotti-Veroni annunciò la separazione, e pochi mesi dopo già iniziavano ad uscire le foto della nuova fiamma del tenore. La loro relazione era molto misteriosa, per questo affascinava molto gli amanti del gossip e il pubblico, soprattutto quando lei rimase incinta di due gemelli: Riccardo purtroppo non ce l’ha fatta a superare il parto, mentre Alice è nata prematura ma è riuscita a crescere senza alcun problema. Nel 2004 arrivano le nozze nel Teatro Comunale di Modena, simbolo chiave della carriera di Luciano Pavarotti.

Nicoletta Mantovani: “Dopo Luciano ho avuto una relazione di 7 anni”

La morte di Luciano Pavarotti è stata un fulmine a ciel sereno per la Mantovani, anche se l’uomo era malato da tempo, tanto da essere costretto a ritirarsi dal mondo dello spettacolo e del teatro con grande rammarico. Dopo il lutto, Nicoletta Mantovani è stata coinvolta in diverse bufere mediatiche relative all’eredità di Pavarotti, ma tutto poi si è concluso nel migliore dei modi. La manager ha avuto anche una relazione con un altro uomo: “Ho avuto una relazione importante di 7 anni con un uomo che gestisce teatri. Non abbiamo resistito alla crisi del settimo anno. La vita va avanti e Luciano avrebbe voluto questo, che continuassi a vivere”, ha dichiarato al Corriere. Ma il suo cuore sarà sempre legato a Luciano: “Sarà sempre nel mio cuore, è stato tutto, il mio compagno di vita, il mio maestro, il padre di mia figlia. Non poteva augurarmi che di sorridere alla vita”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA