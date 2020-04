Pavarotti & Friends, cos’è?/ Il concerto benefico, dieci edizioni di duetti: da Bono Vox a Mariah Carey

Pubblicità

Il Pavarotti & Friends è stato l’evento benefico organizzato da Luciano Pavarotti con la complicità della seconda moglie Nicoletta Mantovani e andato in scena dal 1992 al 2003 a Modena e trasmesso in prima serata su Raiuno. Un evento musicale benefico che ha visto il tenore italiano condividere il palcoscenico con grandissimi amici e colleghi: da Bono Vox degli U2 a Mariah Carey, da Gloria Estefan a Laura Pausini, da Celine Dion a Zucchero e tanti, tantissimi altri. Dieci sono state le edizioni di questo grande concertone che si svolgeva presso il Parco Novi Sad, di fronte al Foro Boario di Modena, una location molto amata dallo stesso Pavarotti. Il ricavato di tutto l’evento, proveniente sia dalla vendita dei biglietti del concerto che dalle donazioni, veniva interamente devoluto a progetti di solidarietà internazionale a favore dei bambini vittime delle guerre. La prima edizione risale al 1992 e ha visto il Maestro accostare per la prima volta la musica lirica a quella pop; una scelta che fu oggetto di parecchie critiche e polemiche da parte di alcuni critici musicali classici che non apprezzarono l’accostamento tra i due generi. Pavarotti, infatti, per la prima volta durante questi grandi eventi di beneficenza si è ritrovato a contaminare la musica lirica con quella pop. Qualche esempio? Pensiamo alla “Mattinata” di Leoncavallo proposta al grande pubblico con un inframezzo di “Serenata Rap” di Jovanotti.

Pavarotti & Friends for War Child

Una polemica che lo stesso Luciano Pavarotti ha ridimensionato rilasciando alcune dichiarazioni alla stampa: “alcuni dicono che la parola “pop” è sinonimo di “non importante”: io non accetto questo. Se la parola “classica” è la parola per dire “noioso”, io non lo accetto. Esiste musica buona e cattiva”. Non solo, l’evento è finito nell’occhio del ciclone anche per la gestione delle donazioni pubbliche. Nel 1998 a Report, la trasmissione trasmessa su Rai3, un’inchiesta rivela che il Pavarotti & Friends era l’unico evento benefico a non rendere pubblico il bilancio. Non solo, poco dopo in un’altra puntata venne mostrato come i fondi raccolti nell’edizione del 1998 per la costruzione di villaggio per bambini in Liberia in realtà non era stato mai costruito. Due anni dopo a finire sotto processo è War Child, l’associazione inglese di beneficenza con cui collaborava Big Luciano, viene causa di presunte tangenti, frodi e sperperi di denaro. Una vera e propria bomba mediatica che porta poco dopo il Maestro ad interrompere qualsiasi rapporto di collaborazione con l’associazione inglese. Polemiche a parte, il Pavarotti & Friends ha indubbiamente segnato un’epoca musicale e televisiva. Dieci anni di musica raccontati anche in un’edizione DVD pubblicata dalla London Records.



