A Pavia è stato arrestato un 17enne tunisino: sarebbe fedele alla jihad e in casa aveva un manuale per costruire bombe e ordigni artigianali

Sono accuse pesantissime e gravissime quelle a carico di un 17enne tunisino arrestato nella mattinata di ieri a Pavia al termine di un’indagine partita circa un anno fa che ha appurato la sua chiara – e dichiarata – affiliazione alla jihad, più volte reiterata sui suoi profili social che utilizzava anche per propagandare materiale jihadista e per fare nuovi proseliti per la causa islamica: proprio uno di questi ultimi è stato – sempre nella mattinata di ieri – perquisito nel milanese.

Partendo dal principio, sembra che il via alle indagini sul 17enne di Pavia sia arrivato proprio dai social sui quali è stata scoperta una fitta rete di aspiranti jihadisti tra i quali era presente anche il tunisino: i suoi profili, così, sono stati messi sotto controllo e nell’arco dei mesi successivi sono state trovate numerose prove della sua fedeltà allo Stato Islamico, tra foto e video espliciti in cui si esaltava a questo o a quell’altro terrorista.

17enne tunisino arrestato a Pavia: è accusato di far parte di un’organizzazione terroristica

Non solo, perché il 17enne arrestato a Pavia aveva intrattenuto nei mesi anche numerosi contatti con altri soggetti indagati – e in alcuni casi arrestati – per le medesime circostanze che oggi vengono contestate al tunisino e tra i tanti contatti vi erano anche quelli a numerosi coetanei per convincerli a giurare fedeltà alla causa jihadista: tra loro – accennavamo prima – c’era anche un’altra minorenne di origini egiziane residente a Milano che è stata perquisita; ma non sono chiari gli esiti di quest’altro filone “collaterale”.

Durante le perquisizioni a casa del 17enne di Pavia, peraltro, è stato trovato un manuale di istruzioni per fabbricare ordigni e bombe e questa circostanza ha convinto gli agenti che il giovane fosse pronto ad attivarsi o – quanto meno – ad arruolarsi come vero e proprio combattente islamico estero: a suo carico ora si ipotizzano i reati di “partecipazione a un’organizzazione terroristica” e “istigazione a delinquere”; peraltro con l’aggravante dell’uso dei mezzi informatici e telematici.