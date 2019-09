Pavia, incidente sul lavoro: morti 4 operai/ Annegati in una vasca agricola

Tragedia ad Arena Po, provincia di Pavia: un incidente sul lavoro è risultato mortale per quattro operai. Il dramma si è consumato oggi, giovedì 12 settembre 2019, in un’azienda agricola: secondo quanto riporta il Corriere della Sera, le quattro vittime sono annegate in una vasca di liquami e al momento sono stati recuperati due corpi. In corso le operazioni di svuotamento delle cisterne per estrarre i corpi senza vita degli altri due operai, sul posto i vigili del fuoco della compagnia locale e i carabinieri. Le forze dell’ordine stanno effettuando i primi accertamenti del caso per chiarire l’esatta dinamica della tragedia e valutare eventuali responsabilità: i quattro operai stavano lavorando vicino alle vasche di compostaggio del fertilizzante, nei pressi dell’allevamento di bovini.

PAVIA, INCIDENTE SUL LAVORO: MORTI 4 OPERAI

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sugli sviluppi delle indagini dei carabinieri, con la dinamica dei fatti che va ancora chiarita: sul posto sono giunti anche gli ispettori dell’Asst di Pavia. Una normale giornata di lavoro sfociata in dramma in un’azienda agricola a conduzione familiare molto conosciuta nella zona. Non sono state rese note al momento le generalità delle quattro persone decedute, un lutto che ha colpito l’intera comunità del Pavese e che riaprirà il dibattito sulle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro. Ricordiamo che recentemente, appena qualche giorno fa, sono stati registrati incidenti sul lavoro mortali a Varese e a L’Aquila. Non ci resta che attendere novità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA