Paxlovid, ricadute nei sintomi con l’antivirale anti Covid/ Dopo la guarigione…

Recenti casi dimostrano che l’utilizzo dell’antivirale della Pfizer Paxlovid può portare ad una ricaduta della malattia poco dopo la guarigione. Un numero limitato di pazienti trattati con l’antivirale ha mostrato infatti ricadute con sintomi che possono essere o simili o differenti rispetto a quelli avuti la prima volta. In alcuni casi, i sintomi registrati sono stati peggiori di quelli avuti prima di prendere la medicina.

In Italia, solamente di recente l’Agenzia del farmaco ha approvato la possibilità di prescrivere gli antivirali orali per Covid da parte dei medici di base. Tra questi c’è proprio il Paxlovid, raccomandato in casi di emergenza per la terapia anti Covid. Gli unici pazienti a poter assumere il Paxlovid sono adulti che non richiedono ossigeno supplementare e che non presentano un aumentato rischio di malattia grave. Secondo i medici, l’antivirale deve essere somministrato il prima possibile e comunque non oltre i 5 giorni dall’inizio dei sintomi. La terapia dura cinque giorni e proprio dopo questo tempo si sono verificate le ricadute.

Paxlovid, ricadute post guarigione? Pfizer…

La possibile ricaduta post-Paxlovid era comunque già nota. Nella domanda di Pfizer per l’autorizzazione all’uso di emergenza si affermava che c’erano già stati casi di ricadute dopo il trattamento. Nel dettaglio, nella sperimentazione clinica controllata con placebo, fatta su 2.246 partecipanti, veniva osservato che “diversi soggetti sembravano avere una ricaduta dei livelli di Rna SARS-CoV-2 intorno al giorno 10 o al giorno 14” dopo l’inizio del trattamento.

Le cifre dimostrano che i casi di ricadute riguardavano circa il 2% dei partecipanti, dunque un numero basso. Si parla invece di una percentuale dell’1,5% di ricadute in coloro che avevano ricevuto il placebo. Nella pratica clinica, non è ancora noto se il tasso si attesti sempre attorno al 2% o se sia più alto. In USA, medici ed esperti fanno pressioni sulle agenzie federali per capire come dovrebbero agire sanitari e pazienti di fronte all’evenienza di ricadute dopo l’utilizzo di Paxlovid.

