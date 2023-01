Pays de Cassel-PSG 0-7/ Video highlights, show di Mbappè: 5 gol per la star francese

Il PSG regala spettacolo nella Coppa di Francia, surclassando l’avversario, decisamente modesto, del Pays de Cassel. Nella sfida fra i miliardari dello sceicchi, e la compagine transalpina di sesta divisione, il risultato finale è stato di zero a sette. A rubare la scena, tanto per cambiare, la star Mbappe, autore di ben cinque gol con l’aggiunta di un assist. A completare lo score, le reti di Neymar, altra stella indiscussa dei campioni di Francia, e Soler. Per il giovane proveniente dal Monaco, una delle triplette più veloci della storia, realizzata in soli 11 minuti, nonché il 1.500 sigillo da quando Al-Khelaifi ha acquistato la corazzata parigina. Una passeggiata per il PSG, solo pura formalità, anche perchè il Pays de Cassel milita in un campionato che è l’equivalente della nostra promozione, come se domani il Napoli sfidasse un club di paese.

Le danze sono state aperte al 29esimo, con Mbappe, quindi al 33esimo la rete di Neymar, e poi i gol ancora del gioiello francese a 34esimo e 40esimo. Al 56esimo il poker a firma Mbappe, quindi la marcatura di Soler al 64esimo e infine il gol del definitivo 0 a 7 sempre di Mbappe al 79esimo minuto di gioco. Senza dubbio più impegnativo il prossimo turno della Coppa di Francia, visto che il Paris Saint Germain dovrà vedersela con quell’Olyumpique Marsiglia allenato dall’ex Juventus, Igor Tudor che tanto sta facendo bene in campionato essendo terzo a quota 42 punti a meno due dal Lens e a meno cinque proprio dal PSG.

PSG SHOW CONTRO IL PAYS DE CASSEL, E INTANTO SKRINIAR…

E chissà che a breve fra le fila del PSG non si possa annoverare un altro giocatore di livello assoluto. Stiamo parlando precisamente del centrale di difesa Milan Skriniar, il cui addio all’Inter è ormai certo come ha fatto capire chiaramente il suo agente nelle scorse ore.

“La decisione di mettere Milan Skriniar sul mercato – ha spiegato il procuratore del nerazzurro, come si legge su Sportmediaset – è stata presa in estate dall’Inter, ovviamente non dal giocatore. Una scelta che ha portato a una trattativa col Psg, di cui ovviamente eravamo informati. Psg? Si ma ci sono contatti anche con altri club, non italiani. Al momento non c’è questa possibilità di trovare un accordo per il rinnovo”.

