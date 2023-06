Paziente morì dopo l’intervento di liposuzione: assolto il chirurgo/ “Il fatto non sussiste”

Assolto Mattia Colli, il medico chirurgo di Milano indagato per omicidio colposo per il caso di una 36enne morta nell’aprile del 2018 a causa di complicanze in seguito ad un intervento di liposuzione. La donna è morta per una grave infezione insorta dopo l’operazione. Il dottore, titolare del “Centro di chirurgia plastica ed estetica MC” di Milano, è stato scagionato al termine del processo con rito abbreviato dal gup Roberto Crepaldi in quanto “il fatto non costituisce reato”.

La vittima, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe deceduta in seguito all’intervento di liposuzione svolto nella clinica milanese. Il decesso è avvenuto invece in un hospice del Bresciano, dove era stata ricoverata dopo essere stata operata il 5 luglio del 2017 a Milano. Alla donna era stata asportata una parte del tessuto adiposo.

Le motivazioni attese entro 30 giorni

A seguito dell’intervento di liposuzione, la donna 36enne aveva passato “mesi di agonia” trascorsi prima a Milano e poi in Romania, suo paese d’origine. In seguito, dopo che le sue condizioni non accennavano a migliorare, la donna era stata trasferita alla Fondazione Poliambulanza di Brescia e poi in un hospice di Orzinuovi, dove è morta. L’inchiesta del pm Luisa Baima Bollone è durata circa 4 anni: nel corso di questa è stata effettuata una complessa consulenza medico-legale, come spiega l’Ansa.

In Romania, la 36enne era stata operata più volte per una “fascite necrotizzante”, ossia una grave forma di infezione insorta in seguito all’intervento. Il chirurgo, come spiegato dall’avvocato Gian Filippo Schiaffino suo difensore, aveva “seguito tutte le regole e le prescrizioni anche nella fase post operatoria“. Le motivazioni della sentenza, che ha assolto il chirurgo, sono attese entro 30 giorni.

