“PAZZA” TESTO COMPLETO CANZONE LOREDANA BERTE’ SANREMO 2024/ “Mi sono odiata abbastanza, per anni”

Loredana Berté, testo della canzone ‘Pazza’ della finale del Festival di Sanremo 2024

Continua la gara nella serata finale del Festival di Sanremo 2024 e la sesta cantante ad esibirsi è Loredana Bertè con la canzone ‘Pazza’. Il brano è stato definito da alcuni critici come un ruggito d’orgoglio dell’artista che nella sua vita ha avuto molti alti e bassi senza mai, appunto, smettere di ruggire e di emozionare entrando nella storia della musica italiana.

Il testo ed il significato del brano ‘Pazza’ di Loredana Bertè a Sanremo 2024 riguarda il suo modo di essere. Il ritornello recita: “Io sono pazza di me, di me e voglio gridarlo ancora. Non ho bisogno di chi mi perdona faccio da sola, da sola. E sono pazza di me, si perché mi sono odiata abbastanza. Prima ti dicono, basta sei pazza e poi ti fanno santa.” L’artista ha rivelato che questa canzone le è stata cucita addosso. (Agg di Liliana Morreale)

“PAZZA”, TESTO COMPLETO CANZONE LOREDANA BERTÉ A SANREMO 2024

Il testo “Pazza” é la canzone che Loredana Berté canta al Festival di Sanremo 2024. L’artista sorella d’arte della compianta Mia Martini torna sul palco del Teatro Ariston e riscuote subito un grande successo: rimane un’artista molto amata da pubblico che riesce a trasmettere il suo dolore e le sue ferite dell’animo a ogni esibizione. Il testo della Canzone “Pazza” di Loredana Berté, in qualche modo “autobiografico” si preannuncia come uno dei potenziali favoriti, tra le 30 proposte Big in corsa, alla vittoria di un qualche riconoscimento al Festival di Sanremo 2024, tra cui il podio nella classifica finale.

TESTO COMPLETO “PAZZA”: LE PAROLE DI LOREDANA BERTÉ

Leggiamo quindi il testo completo della canzone di Loredana Bertè per Sanremo 2024, “Pazza”, un’analisi autobiografica, della grinta della stessa Bertè, spesso criticata, giudicata per il carattere trasgressivo, ma che rivendica con orgoglio.

Sono sempre la ragazza

Che per poco già s’incazza

Amarmi non è facile

Purtroppo io mi conosco

Ok ti capisco

Se anche tu te ne andrai via da me

Col cuore che ho spremuto come un dentifricio

E nella testa fuochi d’artificio

Adesso vado dritta ad ogni bivio

Va bene sono pazza che c’è, che c’è

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa

Io cammino nella giungla

Con gli stivaletti a punta

E ballo sulle vipere

Non mi fa male la coscienza

E mi faccio una carezza perché non riesco a chiederle

Col cuore che ho spremuto come un dentifricio

E nella testa fuochi d’artificio

E se in giro è tutto un manicomio

Io sono la più pazza che c’è, che c’è

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa

Scusa se ti ho fatto male

Forse non sono normale, o forse

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa

© RIPRODUZIONE RISERVATA