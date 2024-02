“PAZZO DI TE” TESTO COMPLETO CANZONE RENGA E NEK SANREMO 2024/ Parla di amore adulto in maniera provocatoria

Finale Sanremo 2024, Nek e Francesco Renga con ‘Pazzo di te’: testo canzone

I primi cantanti ad esibirsi nella finale del Festival di Sanremo 2024 sono stati Nek e Francesco Renga con Pazzo di te. I due cantautori hanno deciso di portare all’Ariston un brano che esplora l’amore ma dal punto di vista più adulto, non da ragazzini ma da uomini maturi. Le sonorità sondo indie. I due artisti, pur avendo partecipato già diverse volte alla kermesse musical, quest’anno partecipano per la prima volta.

Testo della canzone di Francesco Renga e Nek Pazzo di te parla di un amore maturo. I due cantautori hanno definito così la loro canzone: “Parla di un amore adulto. Parla di un amore assoluto, cristallino e ne parla quasi in maniera provocatoria, partendo dagli aspetti negativi. Anche se vuoi farne a meno, non puoi.” Un verso recita: “L’amore è stupido, ma ti fa piangere. Prima sorride e poi ti vuole uccidere.” (Agg di Liliana Morreale)

“PAZZO DI TE”, TESTO COMPLETO CANZONE RENGA E NEK A SANREMO 2024

“Pazzo di te” é il titolo della testo che Francesco Renga e Nek propongono al Festival di Sanremo 2024. Il duo di cantautori Big uniscono le loro voci per un pezzo dal messaggio romantico destinato alla persona amata. É il brano che parla di un amore la cui origine si direbbero non avere ragione. Un sentimento inspiegabile, quello che cantano Nek e Francesco Renga a Sanremo 2024, e non valutabile con pensieri ragionati, eppure maturato con la consapevolezza di chi oggi sarebbe pronto a dirsi “pazzo di te”, alla persona amata.

TESTO COMPLETO “PAZZO DI TE”: LE PAROLE DI RENGA E NEK

Analizzano il testo completo della canzone di Renga e Nek per Sanremo 2024 “pazzo di te”, si legge la dedica dei due cantanti all’amore, un amore adulto, fatto di contraddizioni e anche di situazioni romantiche e che la ragione sola non riesce a spiegare.

L’amore è stupido

Ma ti fa piangere

Prima sorride e poi

Ti vuole uccidere

L’amore è inutile

E’ irresponsabile

Tu chiedi aiuto ma

Lui non sa dartene

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

L’amore è un giudice

È un miserabile

Lo trovi in tasca ma

Non lo puoi spendere

L’amore è nobile

È fatto di un metallo indistruttibile

Ma è così fragile

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

Io e te cambiamo la realtà

Perché nessuna verità

È così facile

Amarsi è semplice

Ma ingovernabile

Indispensabile

Non sai come vorrei farne a meno

Forse per questo anch’io

Sono pazzo di te

Perché è quello che conta davvero

